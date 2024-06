En kryptovaluta på Solana-blockchainen som bruker GameStops navn, logo og ticker, steg mer enn 120 prosent på mandag, selv om mynten ikke har noen legitim tilknytning til selskapet. Bevegelsen følger økningen i aksjer i GameStop, etter at Keith Gill, som går under navnet Roaring Kitty på X, postet et skjermbilde på Reddit på søndag som avslørte hans store eierandel i GME-aksjer.

Bitcoin nådde kortvarig også 70,000 dollar.