Knekk for kinesiske eiendomsaksjer

I Asia sendte investorene børsindeksene opp torsdag, godt hjulpet av gårsdagens rally på Wall Street. Samtidig er det en økende forventning om at Federal Reserve vil kutte renten i september, mens det fra Den europeiske sentralbanken (ESB) er ventet et rentekutt senere i dag, ifølge Reuters.



På det kinesiske fastlandet går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, mens Hang Seng-børsen i Hongkong er opp 0,6 prosent.

Det henger fortsatt mørke skyer over eiendomsaksjer i Kina, etter tvil om landets innsats for å styrke sektoren. Sunac China falt så mye som 11 prosent, mens Shimao Group er ned 8,3 prosent. Ifølge Bloomberg er sektoren ned over 20 prosent siden en topp i midten av mai.

I Japan stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,3 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,5 prosent.

I India stiger Sensex 0,6 prosent.

Etter valget har børsen sett ut som en berg-og-dalbane. Oppgangen kommer etter at statsminister Narendra Modi fikk avgjørende støtte fra to viktige allierte i sin koalisjon.