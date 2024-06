Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Oppgang i Asia

I Asia sendte investorene børsindeksene opp torsdag, godt hjulpet av gårsdagens rally på Wall Street. Samtidig er det en økende forventning om at Federal Reserve vil kutte renten i september, mens det fra Den europeiske sentralbanken (ESB) er ventet et rentekutt senere i dag, ifølge Reuters.



På det kinesiske fastlandet går Shanghai Composite tilbake 0,1 prosent, mens Hang Seng-børsen i Hongkong er opp 0,6 prosent.

Det henger fortsatt mørke skyer over eiendomsaksjer i Kina, etter tvil om landets innsats for å styrke sektoren. Sunac China falt så mye som 11 prosent, mens Shimao Group er ned 8,3 prosent. Ifølge Bloomberg er sektoren ned over 20 prosent siden en topp i midten av mai.

I Japan stiger Nikkei 0,6 prosent, mens den bredere Topix-indeksen styrkes 0,3 prosent. Kospi i Sør-Korea er opp 1 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 0,8 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,5 prosent.

I India stiger Sensex 0,6 prosent.

Etter valget har børsen sett ut som en berg-og-dalbane. Oppgangen kommer etter at statsminister Narendra Modi fikk avgjørende støtte fra to viktige allierte i sin koalisjon.

Oljeprisen

Oljeprisen stiger etter økt forventning om et rentekutt fra Federal Reserve i september, og til tross for en økning i amerikanske oljelagre.

Juli-kontrakten for Nordsjøoljen brent er torsdag morgen opp 0,5 prosent til 78,77 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen stiger 0,7 prosent til 74,56 dollar fatet.

Til sammenligning stod oljeprisen i 77,98 dollar pr. fat ved børsslutt onsdag.

Ferske tall fra det amerikanske energidepartementets statistikkfløy viser at de amerikanske råoljelagrene økte med 1,2 millioner fat til 455,9 millioner fat i forrige uke. Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 2,3 millioner fat.

Wall Street

S&P 500 steg med 1,18 prosent og endte på 5.354,04. Den industitunge indeksen Dow Jones steg 0,25 prosent til 38.897,45, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 1,96 prosent til 17.187,90.

Nvidia fortsatte sin AI-drevne oppgang, og overgår nå Apple. Selskapet vokste onsdag til en ny rekord, og nådde en markedsverdi på 3 billioner dollar. Brikkeprodusenten avduket nye brikker i starten av uken som resulterte i et topp på børs. Bank of America sa onsdag at Nvidia kunne stige ytterligere 30 prosent.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,1 prosent før den sluttet på 1.413,36 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,90 dollar, opp 0,5 prosent. Equinor gikk opp 0,9 prosent til 294,70 kroner, Aker BP endte tilnærmet uforandret på 257,40 kroner mens Vår Energi gikk opp 0,2 prosent til 35,32 kroner.

Med Christen Sveaas og Arne Fredly som storaksjonærer er Ventura Offshore nå notert på Euronext Growth. Før noteringen hentet riggselskapet rundt 1,8 milliarder kroner til en tegningskurs på to dollar pr. aksje, tilsvarende 21,2 kroner.

Ventura Offshore har kjøpt brasilianske Petroserv Marine, som har operert i dypvannsmarkedet i Brasil i 25 år. Gjennom kjøpet ble de eier av boreskipet «DS Caolina» og semiriggen «SSV Victoria», som begge går på kontrakter med Petrobras frem til andre kvartal 2026. Onsdag klatret aksjen 35,7 prosent og sluttet på 28,50 kroner.

Finanskalenderen

