Finanstilsynet vurderer å ilegge Sparebank 1 Østlandet et overtredelsesgebyr på 30 mill. for manglende etterlevelse av hvitvaskingsloven og tilhørende forskrifter. Det skjer etter et tilsyn i banken gjennomført i september 2022.

Overtredelsesgebyret tilsvarer vel 0,6 prosent av bankens omsetning i 2023.

Finanstilsynet har ikke ferdigbehandlet saken med en endelig konklusjon, men banken sier det tar rapporten høyst på alvor, ifølge børsmeldingen fredag ettermiddag.