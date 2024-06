Sissener-inntog drar opp kursen i IT-mygg

Mandag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved 14-tiden står hovedindeksen i 1.418 poeng, ned 0,33 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 80,4 dollar pr. fat, tilsvarende en oppgang på vel 1,2 prosent.

Equinor er opp 0,45 prosent, Kongsberg Gruppen er opp 0,54 prosent, mens Aker BP er opp 0,19 prosent.

Bilskipsrederiet og logistikkselskapet Wallenius Wilhelmsen faller 1,75 prosent til 101,3 kroner etter det meldte fredag at det skriver ned kjøpsopsjoner for over 10 milliarder kroner. Endringen fører til at Wallenius Wilhelmsens regnskapsførte egenkapital for 2023 og første kvartal 2024 vil reduseres med henholdsvis 977 og 929 millioner dollar.

Britiske Frasers Group inngikk i dag en avtale om kjøp av 49,5 millioner A-aksjer i XXL. Det har nå 32,5 prosent av de stemmeberettigede A-aksjene. XXL stiger 4,4 prosent til 77 øre.

Jan Petter Sisseners Canopus gjør inntog i IT-myggen Napatech. Aksjen stiger nær 9 prosent til 8,7 kroner.

Forvalteren sier at han registrerer en enorm vekst i global datatrafikk og etterspørselen etter datasentre og servere øker eksponentielt. Napatech tilbyr kort som kan bidra til å øke kapasiteten og produktiviteten i ulike datasentre.

– Napatech er en liten investering for oss, men den kan mangedoble seg, sier Sissener til Finansavisen.

Kongsberg Automotive har mandag sikret seg en ny kontrakt for sin Dog Clutch Acturator (DCA) til en verdi på over 55 millioner euro, tilsvarende cirka 635 millioner kroner. Aksjen stiger 0,5 prosent til 1,65 kroner.

Dagens store vinner er foreløpig droneselskapet Nordic Unmanned som stiger 23,7 prosent. Selskapet skal avholde ekstraordinær generalforsamling i morgen.

En av dagens største tapere er Questerre, som svekkes 13,5 prosent til 2,18 kroner. Selskapet meldte fredag at det har fremmet søknad om karbonfangst og -lagring i Quebec for å motvirke utslippene fra naturgassforbruk. Søknaden kommer i kjølvannet av at Quebecs økonomi- og energidepartement la frem lovforslaget Bill 69 torsdag. Det har ikke kommet ytterligere meldinger etter dette.

Fredagens store vinner var solcelleselskapet Otovo , som annonserte at det har inngått et partnerskap med Volkswagens elbilladeselskap Elli. Otovo-aksjen fløy høyt i løpet av fredagens handel, og endte med en oppgang på 52 prosent. Mandag snur derimot aksjen ned 6,3 prosent til 2,15 kroner.

Analytiker Kristian Spetalen i Arctic Securities tar opp dekning på Smartcraft med en kjøpsanbefaling og kursmål 34 kr pr. aksje. «På kort sikt ser vi en oppside på 5-15 prosent til konsensus på EBITDA og fri kontantstrøm, som følge av en akselerasjon i vekst, marginekspansjon og forbedret kontantkonvertering,» heter det i analysen. Aksjen faller 1,4 prosent til 27,4 kroner.