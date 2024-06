Nær dobling for batteriselskap etter bud

– Det er vanskelig å si eksakt hvor mye vi trenger. Det avhenger av hvor raskt hydrogenmarkedet utvikler seg, sa han.

Andre bevegelser

Lakseoppdrettsselskapet Gigante Salmon falt 6,5 prosent til 6,86 kroner etter at selskapet torsdag hentet inn 225 millioner kroner i en rettet emisjon på kurs 6,50 kroner. Etterspørselen var god, og emisjonen ble utvidet fra planlagte 175-200 millioner kroner.

Singapore-baserte Barramundi Group signerte fredag en kontrakt med AquaBioTech Group for design og installering av et resirkuleringsanlegg (RAS-anlegg) i Brunei. Selskapet driver oppdrett av den tropiske fisken barramundi i sjø ved anlegg i Singapore, Brunei og i Australia. Aksjen skjøt opp 78,3 prosent til 4,1 kroner pr. aksje.

Schibsted falt 3,4 prosent til 267,00 kroner etter at DNB Markets har nedgradert fra hold til selg og kuttet kursmålet fra 330 til 270 kroner. Torsdag ble det for øvrig kjent at kredittratingbyrået Scope Ratings endrer utsiktene for Schibsted til positive fra stabile, samtidig som BBB-ratingen gjentas.

Bildelprodusenten Kongsberg Automotive fikk ikke uttelling etter å ha varslet kontraktsforlengelser for over en halv milliard kroner, og falt 1,5 prosent til 1,60 kr pr. aksje.

Akastor steg 6,1 prosent på at HMH Holding, et joint venture selskapet har med Baker Hughes, ser ut til å være på vei mot børs i USA. Kilder opplyser til Bloomberg om en verdsettelse på rundt 1,5 milliarder dollar eller mer, inklusive gjeld. Noteringen kan finne sted så snart som i slutten av september.

Teknologiselskapet Lifecare hentet om lag 90 millioner kroner i bruttoproveny gjennom en delvis fortrinnsrettet emisjon. Aksjen skjøt opp 18,1 prosent til 2,48 kr pr. aksje.

Aker Carbon Capture har gjennomført sin joint venture-avtale med SLB. Egil A. Fagerland vil fratre stillingen som adm. direktør i Aker Carbon Capture, og gå inn som sjef for fellesforetaket. Videre vil Valborg Lundegaard tre inn som ny adm. direktør i Aker Carbon Capture igjen. Aksjen steg 3,0 prosent til 7,23 kroner pr. aksje.

Olje trekker ned

Ved børsslutt var juli-kontrakten for Brent-oljen opp 0,2 prosent til 82,91 dollar pr. fat – og opp fra 80,3 dollar ved børsslutt fredag. Den amerikanske WTI-oljen steg 0,1 prosent til 78,69 dollar fatet.

Etter fire dager på rad med oppgang ser trenden dermed ut til å bli brutt, men oljeprisene ligger likevel an til sin første positive uke på fire uker.

Fredagens fall henger ifølge Bloomberg sammen med en «risk off»-stemning i markedene og en bekymring for at Federal Reserve – i kjølvannet av signaler etter denne ukens møte – kan holde rentene høyere lengre enn tidligere ventet.

Ifølge Sokkeldirektoratet har Equinor for øvrig boret tørt i letebrønnen 35/11-29s, «Toppand aust», i Nordsjøen. Brønnen ligger i utvinningstillatelse 248 C.