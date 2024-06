Oslo Børs steg 0,1 prosent - Cavendish snudde opp

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg mandag 0,14 prosent, til 1.393,52 poeng.

August-kontrakten for nordsjøoljen brent endte opp 0,7 prosent til 83,24 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI-oljen steg 0,9 prosent til 79,18 dollar fatet. Til sammenligning stod oljeprisen i 82,73 dollar ved børsslutt fredag.

Equinor falt 0,3 prosent til 288,75 kroner, mens Aker BP steg 0,3 prosent til 255,80 kroner. Vår Energi steg 0,6 prosent til 34,06 kroner.

Nel spin-off'en Cavendish har hatt en begredelig utvikling etter børsnoteringen onsdag i forrige uke. Kursen falt 20 prosent onsdag, raste med nye 22 prosent torsdag, og fredag endte den ned 25 prosent. Mandag henter den imidlertid inn noe av det tapte og steg på et tidspunkt over 14 prosent til 15,96 kroner. Aksjen falt noe siden og endte dagen opp 6,3 prosent til 14,88 kr pr. aksje.

Biometriselskapet IDEX steg 8,5 prosent til 1,57 kroner pr. aksje etter det meldte om en ny produksjonsordre fra Beautiful Card Corporation (BCC) i Asia.

DNB initierer et tilbakekjøpsprogram av inntil 1 prosent av selskapets aksjer, noe som tilsvarer 14,9 millioner aksjer. DNB-aksjen steg 1,2 prosent til 208,20 kroner pr. aksje.

Når det gjelder Nel har HSBC senket sitt kursmål på til 8 kroner, ned fra tidligere 12,6 kroner, ifølge Reuters. Aksjen falt 3,3 prosent til 5,90 kroner.

Norwegian steg 1,3 prosent til 13,97 kroner pr. aksje. Lørdag dukket ringreven Øystein Stray Spetalen igjen opp på aksjonærlistene til flyselskapet. Gjennom investeringsselskap Tycoon Industrier har investoren kjøpt en halv million aksjer.

Investor Magnus Halvorsen har kjøpt aksjer i laksegigantene Lerøy og Grieg Seafood. Aksjene falt henholdsvis 0,1 og 1,1 prosent.

President Joe Biden er klar til å åpne oljekranen. I et intervju med Financial Times sier Bidens energirådgiver Amos Hochstein at bensinprisene er «for høye for mange amerikanere», og at han gjerne ville se dem «redusert litt mer».

«Vi vil gjøre alt vi kan for å sikre at markedet er tilstrekkelig forsynt for å sikre så lav pris som mulig for amerikanske forbrukere», sa Hochstein til Financial Times.