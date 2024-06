Oslo Børs i rødt: Lakseaksjer faller

Laksegiganten Mowi har også virksomhet i området, men langt mindre enn Grieg. Mowi-aksjen falt 2,4 prosent i går og fortsetter ned 0,9 prosent fredag.

REC-smell

REC Silicon faller 9,2 prosent til 6,75 kroner pr. aksje på nok en Moses Lake-utsettelse.

Selskapet venter nå at første levering vil skje i midten av september. Da gjenåpningen ble kunngjort tilbake i november i fjor, etter fire års nedetid, var første leveranse ventet i første kvartal 2024.

Dette er ikke den første gangen forventet leveringen har blitt utsatt, påpeker Arctic Securities til TDN. Meglerhuset mener at forsinkelsen er uheldig av flere grunner, og viser til at det øker risikoen og påvirker tilliten til ledelsen negativt.

«Utfordringen er at ledelsen, etter å ha revidert sin kommunikasjon om dette flere ganger, ser ut til å mangle en presis forståelse av hvordan man optimalt skal gå frem for å løse problemet og vurdere når det til slutt vil bli løst», heter det i et kundenotat fra Arctic.

Andre bevegelser

Crayon spratt opp nær tre prosent etter tildelingen av to rammeavtaler i offentlig sektor i Finland, men rundt lunsjtider er aksjekursen flat. Avtalene har en bruttoverdi på inntil 1,16 milliarder euro over tre år.

Thomas Svendsen i SEB oppjusterer kursmålet på Protector Forsikring fra 240 til 270 kroner. Han gjentar kjøpsanbefalingen. Alle de fire analytikerne som dekker aksjen anbefaler kjøp. Aksjen stiger 1,6 prosent til 257,5 kroner pr. aksje.

Okeanis Eco Tankers stiger 3,5 prosent etter torsdagens melding om at rederiet har inngått en kredittfasilitet på 31,1 millioner dollar til finansiering av opsjonsavtalen for å kjøpe tilbake suezmax-skipet «Poliegos» ut av den nåværende sale/leaseback-avtalen.

Carnegie nedgraderer Storebrand fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 120 til 118 kroner. Aksjen faller nær en prosent på analyseoppdateringen.

Flyselskapet Norwegian faller 1,3 prosent etter at både ABG Sundal Collier og Barclays har tatt ned sine kursmål. Førstnevnte har gått fra 21 til 19 kroner og sistnevnte fra 22 til 18 kroner, men begge gjentar kjøp.

Philly Shipyard , Kjell Inge Røkkes verft i USA, inngikk en avtale i går med Hanwha Systems og Hanwha Ocean for salg av selskapet til et kontantproveny på 100 millioner dollar, tilsvarende 87,24 kroner pr. aksje. Aksjen skjøt opp over 115 prosent på et tidspunkt, men endte dagen opp 81,7 prosent til 67,60 kroner pr. aksje. Fredag faller aksjen rundt 6 prosent.