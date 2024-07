I en børsmelding fredag ettermiddag skriver SAS at rekonstruksjonsplanen deres ble godkjent av Europakommisjonen.

Rekonstruksjonsplanen omfatter også statlig deltakelse fra Sverige og Danmark. EU slår fast at dette ikke bryter mot deres regler for statsstøtte.

Det kriserammede flyselskapet står i en konkursprosess, og jobber med kapitalinnhenting av en konkursdomstol i USA for å restrukturere selskapet. Nyheten betyr at SAS er et skritt nærmere å fullføre restruktureringsprosessen i USA.