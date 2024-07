28 personer frikjent for hvitvasking i sak om Panama Papers

Den sensasjonelle skandalen kom for en dag i 2016 og involverte over 11 millioner lekkede dokumenter. Lekkasjen avslørte hvordan en rekke av verdens mektige og rike hadde skjult sine formuer for å unndra skatt.

Åtte år etter har 28 personer sittet på tiltalebenken, anklaget for hvitvasking.

I sentrum av Panama Papers-skandalen var advokatfirmaet Mossack Fonseca.

Rettssaken ble holdt i Panama by i april. To dager før rettssaken startet døde Ramon Fonseca, en av selskapets to grunnleggere. Påtalemyndigheten ønsket 12 års fengsel for både ham og den andre grunnleggeren, Jürgen Mossack.

Tvilsom innsamling av bevis

Ifølge dommeren var bevisene fra advokatfirmaets servere ikke blitt samlet inn etter boka. Det har skapt tvil om bevisenes «autentisitet og integritet», ifølge kjennelsen.

Resten av bevisene har ikke vært tilstrekkelig for domfellelse, ifølge dommeren.

Ti innkalte vitner nektet å møte opp i retten, og dommeren ga dem bøter på drøyt 1000 kroner hver.

Tiltalen omhandlet også en skandale kjent som «Operasjon bilvask». Dette var kodenavnet på etterforskningen som avslørte storstilt hvitvasking. Denne etterforskningen begynte i 2014.

Anonymt tips

Panama Papers-saken er en av de største noensinne om internasjonalt skattesnyt. Lekkasjen førte blant annet til at Islands statsminister Sigmundur Davíd Gunnlaugsson måtte gå av, og en rekke andre daværende og tidligere stats- og regjeringssjefer fikk store forklaringsproblemer.

Saken begynte som et anonymt tips til den tyske avisen Süddeutsche Zeitung. De delte opplysningene med et internasjonalt journalistnettverk, inkludert Aftenposten. Papirene avdekket skatteparadisenes sentrale rolle i den globale finansindustrien

200 nordmenn

Saken avdekket at blant annet tolv statsledere, over 100 andre politikere, 29 milliardærer og mer enn 200 nordmenn har selskaper i skatteparadis. Norske myndigheter fant flere hundre millioner kroner i skatteparadis som det måtte skattes av.

Det er ikke ulovlig å ha pengene sine i skatteparadis, men det må meldes inn til norske myndigheter. Etterpå meldte 1.500 nordmenn seg for Skatteetaten.