NY KJEMPE INNLEMMES I FLÅTEN: Den nyeste tilveksten til Royal Caribbean-flåten, det 360 meter lange cruiseskipet «Utopia of the Seas», som leveres fra Chantiers de l'Atlantique i Saint-Nazaire i Frankrike i sommer. Ombord er det plass til 5.668 passasjerer og et mannskap på 2.290 fordelt på 18 dekk. Foto: Bernard Biger