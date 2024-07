Vinneraksje stiger over 140 prosent

Onsdag peker pilen svakt ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider faller hovedindeksen 0,1 prosent til 1.426,85 poeng. Et fat nordsjøolje omsettes for 86,35 dollar, opp 0,1 prosent. Equinor faller 0,5 prosent til 304,80 kroner, mens Aker BP faller 1,4 prosent til 274,40 kroner.

Aker BP la onsdag frem en smakebit på tallene for andre kvartal 2024. Tallene viste at gjennomsnittlig produksjon for første halvår endte på 446.000 fat. Samtidig varsler oljeselskapet at det forutser høyere produksjon for hele året enn tidligere anslått.

Det er innført børspause i EAM Solar i påvente av torsdagens domsbeslutning i Italia, som ventes å være sterkt kursdrivende. Aksjen er opp 144,4 prosent til 22,00 kroner.

Tirsdag kveld kunngjorde DOF at det kjøper danske Maersk Supply Service for 11,9 milliarder kroner. Oppkjøpet gjør DOF til et av de største oljeserviceselskapene på Oslo Børs. Sparebank 1 Markets er positive.

«Transaksjonen er innvannende for DOF,» skrev Sparebank 1 Markets i et notat tirsdag kveld.

I forbindelse med oppkjøpet gjorde DOF en milliardemisjon på 99 kroner pr. aksje. Aksjen er opp 5,2 prosent til 103,50 kroner.

Norbit har hentet 200 millioner i en rettet emisjon. Tegningskursen var satt til 77 kroner pr. aksje, en liten rabatt fra gårsdagens sluttkurs. Aksjen ligger uendret 81,10 kroner.

Norsk Hydro stiger 2,3 prosent til 67,80 kroner etter en analyse fra JPMorgan. Meglerhuset oppjusterer kursmålet fra 84 til 88 kroner, og gjentar kjøpsanbefalingen på aksjen.

Elliptic Labs har utvidet en kontrakt med en ikke-navngitt eksisterende kunde. Aksjen klatrer 3,6 prosent til 10,84 kroner.

Teknologiselskapet Nekkar kjøper 67 prosent av aksjene i Globetech. Transaksjonen vil skje ved 64 millioner kroner i kontanter og 15 millioner kroner i Nekkar-aksjer. I 2027 vil Nekkar kjøpe de resterende 33 prosentene av aksjene. Aksjen hopper 7,1 prosent til 11,30 kroner.

DNB Markets oppjusterer kursmålet på fornybarselskapet Cloudberry Clean Energy fra 9 til 11 kroner, og gjentar sin hold-anbefaling. Aksjen stiger 0,2 prosent til 11,86 kroner.