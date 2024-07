Jo Nesbøs pengebinge fortsetter å vokse

En av Norges mest suksessrike forfattere fortsetter å sope inn inntekter fra bøker, musikk og podkast. Nesbøs kunstneriske kreativitet sørget for millioninntekter i fjor, men ikke like mye som i 2022.

Gjennom sitt heleide investeringsselskap Skriveverkstedet tjente skrivemaskinen nærmest 37 millioner kroner før skatt i 2023, en nedgang på 19 millioner kroner fra resultatet året før.



I fjor fikk Harry Hole-serien et nytt tilskudd med «Killing Moon», som gikk til nummer 1 på Sunday Times sin bestselgerliste. Forfatteren ga også ut en stand alone thrillerbok med tittel «The Night House».

Det er ikke bare Nesbøs skriverier som sørget for at millionene rullet inn på løpende bånd. Jo Nesbø tjente fett på plasseringer i eiendom, aksjer og obligasjonsmarkedet i fjor. Stiftelsen kunne i 2023 bokføre 43,1 millioner i inntekter, hvorav 10,8 millioner utgjorde opptjent avkastning på investeringer i aksjer, fond, obligasjoner og renteprodukter.

Skriveverkstedet 2023 (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 43,1 60,5 Driftsresultat 36,5 56 Resultat før skatt 36,8 56,1 Årsresultat 30,5 45,4



Alt Nesbø tjener blir i selskapet, som ved nyttår hadde 422 millioner kroner plassert i aksjer, fond og obligasjoner. Tar vi med de 6,6 millionene på bankkontoen samt diverse, hadde selskapet eiendeler for over 451 millioner kroner ved årsskiftet.

Skriveverkstedet hadde ved utgangen av 2023 en egenkapital på 440 millioner kroner, opp fra 411 millioner kroner året før.

Netflix-serie

Forfatteren har nå tatt på seg en betydelig rolle i filmatiseringen av Harry Hole-serien for Netflix. Dette prosjektet er et samarbeid med den anerkjente regissøren Øystein Karlsen, kjent for suksesser som «Exit».

– Nå har jeg skrevet manus, og jeg var så dum at jeg har pådratt meg en dagjobb ved å bli «showrunner», sa Jo Nesbø til Nettavisen angående prosjektet.

Hovedrollen som Harry Hole har gått til Tobias Santelmann, mens Pia Tjelta skal spille Holes kjærlighetsinteresse, Rakel. Begge skuespillerne bringer med seg stor erfaring til denne etterlengtede serien, som forventes å ha premiere i 2026.