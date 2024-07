Oppdrettsselskap stuper til ny bunn

Saken sist oppdatert 12.45.

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 0,5 prosent mandag formiddag til 1.411,40 poeng.

Blant de toneangivende europeiske børsene stiger tyske Dax 0,4 prosent og britiske FTSE100 0,3 prosent, mens franske CAC40 stiger 0,3 prosent i etterkant av sjokkresultatet fra andre runde i nyvalget.

Olje

Et fat nordsjøolje med august-levering står i 85,73 dollar fatet ved lunsjtider mandag, ned 0,9 prosent siden midnatt. WTI-oljen handles til 82,23 dollar pr. fat, som tilsvarer et fall på 1,1 prosent.

Mandag kom Equinor med nyheten om at den realiserte væskeprisen for Equinors segment E&P Norway var i intervallet 79 til 81 dollar pr. fat i andre kvartal. Det var vesentlig lavere enn SpareBank 1 Markets hadde ventet med sine estimater på 83,4 dollar fatet. De kutter derfor estimatene for driftsresultatet med 8 prosent.

Pareto oppgraderer Equinor derimot til en holdanbefaling, fra tidligere selg. Kursmålet oppjusteres fra 270 kroner til 290 kroner pr. aksje. Aksjen faller hele 3,0 prosent til 294,25 kroner.