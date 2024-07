Oslo Børs i pluss – Fornybaraksje stiger på knalltall

(Sist oppdatert 15:18)

Etter seks timers handel torsdag står hovedindeksen på Oslo Børs i 1410,70, opp 0,3 prosent.

Toneangivende Europa-børser trekker også oppover. Den franske børsen CAC40 stiger med 0,4 prosent, tyske DAX stiger 0,2 prosent og britiske FTSE 100 stiger med 0,3 prosent.

Investorene har øynene rettet mot viktige inflasjonstall fra USA, fasiten var minus 0,1 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i juni.

Inflasjonen i USA var minus 0,1 prosent på månedsbasis og 3,0 prosent på årsbasis i juni, viser tall fra U.S. Bureau of Labor Statistics torsdag.

Brent-oljeprisen med levering i august stiger 0,3 prosent til 85,30 dollar fatet. Den amerikanske WTI-oljen med levering i juli stiger 0,3 prosent til 82,36 dollar pr. fat. Til sammenligning sto nordsjøoljen i 84,5 dollar ved stengetid på Oslo Børs onsdag. Gårsdagens lagertall fra amerikanske energimyndigheter viste et større fall enn ventet i råolje- og bensinlagre.

DNB la torsdag frem tallene for andre kvartal 2024. Tallene viste at netto renteinntekter var 15,8 milliarder kroner, samtidig som at tapene var lavere enn ventet. Aksjen stiger 4,9 prosent til 215,10 kroner.

Equinor er ned 0,7 prosent til 286,45 kroner, mens Aker BP faller 0,4 prosent til 259,50 kroner.