TO NYE RAKETTAKSJER: – Målet mitt er nå å klare 10 prosent årlig meravkastning neste ti årene. Det er et hårete mål, men det er uansett et mål. 30 prosent meravkastning, som jeg har hatt frem til nå, kan jeg bare glemme, sier Aasulv Tveitereid. Likevel er han opp 27,5 prosent på seks måneder mot børsens 8. Foto: Iván Kverme