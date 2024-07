Industriaksje straffes etter kvartalstall

Saken oppdateres



I ettermiddag står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.425,00, og ligger flatt fra tirsdagens slutt.

Et fat nordsjøolje omsettes for 84,21 dollar, opp 0,6 prosent.

Equinor er opp 0,8 prosent til 290,20 kroner mens Aker BP faller 1,4 prosent til 258,30 kroner. Det er verdt å merke seg at aksjen handles eks. utbytte på 0,6 dollar. Vår Energi er opp 0,1 prosent til 35,59 kroner.

Borregaard innfridde ikke analytikernes forventninger med sine tall for andre kvartal. Selskapet fikk et resultat før skatt på 322 millioner i andre kvartal, ned fra 379 millioner kroner samme kvartal i fjor. Ifølge Bloomberg-konsensus var det ventet et resultat før skatt på 327,5 millioner kroner. Driftsinntektene falt fra 1,96 milliarder kroner til 1,95 milliarder i andre kvartal. Aksjen faller 1,8 prosent til 186,60 kroner.

NEL skuffer i andre kvartal og leverte et større tap enn ventet. Selskapet kan likevel vise til sterkere ordreinngang enn samme periode i fjor. DNB Markets opprettholder sin salgsanbefaling, men oppjusterer kursmålet noe fra 3,39 til 3,50 kroner. Aksjen stuper 8,6 prosent til 6,20 kroner.

I andre kvartal melder Aker om en verdijustert egenkapital på 63,9 milliarder kroner, en økning på 3,5 milliarder fra første kvartal i år. Aksjen stiger 0,2 prosent til 640,00 kroner.

OKEA leverte i andre kvartal et driftsresultat på 2,58 milliarder kroner, opp fra 1,71 milliarder kroner i andre kvartal 2023. Oljeselskapet kan vise til klar fremgang i kvartalet, og leverte et resultat etter skatt på 87 millioner kroner, opp fra minus 49 millioner i første kvartal 2024. Aksjen klatrer 6,5 prosent til 23,96 kroner.

Den amerikanske investeringsbanken JP Morgan opprettholder sin hold-anbefaling på Aker Solutions, men høyner kursmålet fra 50 til 56 kroner. Aksjen stiger 3,0 prosent til 52,80 kroner.

DNB Markets oppjusterer sitt kursmål på Kitron fra 37 til 42 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 1,7 prosent til 37,78 kroner.

Norconsult nedgraderes fra kjøp til hold i en fersk analyse fra SEB. Kursmålet oppjusteres fra 33 til 36 kroner. Aksjen faller 0,3 prosent til 34,45 kroner.