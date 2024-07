Shipping dro Oslo Børs til all-time high

Mandag steg hovedindeksen på Oslo Børs over 0,8 prosent til ny rekord, før den endte opp 0,7 prosent på 1.452,54 poeng.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 82,13 dollar, ned 0,6 prosent.

Equinor falt 0,8 prosent til 291,95 kroner mens Aker BP gikk ned 0,3 prosent til 261,10 kroner. Vår Energi endte ned 0,8 prosent til 35,23 kroner.

Mandag ettermiddag bekreftet riggselskapet Dolphin Drilling i en børsmelding at den tidligere stilte bankgarantien på 20 millioner dollar er avsluttet og dermed ikke lenger har effekt. Aksjen bykset opp 8,9 prosent til 4,90 kroner.

Innen shipping steg flere aksjer på børs. Frontline endte opp 5,4 prosent til 274,80 kroner, mens MPC Container Ships steg hele 7,3 prosent til 22,05 kroner.

En rekke analytikere er ute med oppdateringer på industrigiganten Yara etter fredagens kvartalsrapport. ABG-analytiker Bengt Jonassen er mest positiv og oppgraderte aksjen fra hold til kjøp, samtidig som han høynet kursmålet fra 335 til 400 kroner. SEB-analytiker Magnus Rasmussen gjentok kjøpsanbefalingen og økte kursmålet fra 370 til 380 kroner. Aksjen steg 3,0 prosent til 322,20 kroner.

Fredag la Tomra frem kvartalstall som viste inntekter på 3,92 milliarder kroner, tilsvarende flat topplinjevekst fra samme kvartal i fjor, dermed steg aksjen over 13 prosent. Carnegie oppjusterte kursmålet for Tomra-aksjen til 149 kroner, fra tidligere 118 kroner. Meglerhuset ABG Sundal Collier justerte opp kursmålet til 155 kroner, fra 138 kroner. Analytikerne gjentok begge en hold-anbefaling på aksjen. Aksjen falt 1,3 prosent til 165,80 kroner.

TGS har signert en avtale med petroleumsdepartementet i Mauritania for å integrere, forbedre og lisensiere ytterligere undergrunnsdata, ifølge TDN Direkt. Samtidig oppjusterte Carnegie kursmålet sitt til 130 kroner pr. aksje, fra tidligere 125 kroner og gjentok hold-anbefalingen. Aksjen steg 0,6 prosent til 138,80 kroner.

Flyselskapet Norwegian har hatt et turbulent første halvår, med et aksjefall på over 33 prosent siden april. Lavpriskonkurrenten Ryanair har redusert sine prognoser og rapporterer betydelig lavere priser i andre kvartal – noe som gjenspeiler seg i Norwegian-aksjen, som falt 4,2 prosent til 10,95 kroner.

Danske Bank oppjusterte kursmålet på Nordic Semiconductor til 180 kroner, fra 135 kroner, og gjentok en kjøpsanbefaling på aksjen. Aksjen steg 1,8 prosent til 148,65 kroner.

Clarksons Securities endret anbefalingen på Magnora fra kjøp til nøytral og nedgraderte kursmålet til 34 kroner per aksje, ned fra 37 kroner. Aksjen klatret 1,9 prosent til 31,60 kroner.

På toppen av taperlisten finner vi biotekselskapet Circa Group som søndag kveld kunngjorde i en børsmelding at de ønsker å hente 60 millioner euro frem til slutten av 2026. Aksjen falt 25,5 prosent til 0,78 kroner.