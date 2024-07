Kraftig fall i teknologiaksje

I en fersk analyse fra SEB ble Norsk Hydro oppjustert fra en tidligere salgsanbefaling til en holdanbefaling. Kursmålet forble uendret på 65 kroner. Aksjen fortsatte fallet og endte ned 1,4 prosent til 60,14 kroner.

Kongsberg Gruppen har gått som en kule på Oslo Børs i 2024, og har mer enn doblet seg i verdi. Onsdag var aksjen ned 1,3 prosent, og torsdag falt den ytterligere 4,1 prosent.

«Aksjen er overkjøpt, så det er ikke unaturlig med gevinstsikring», sa strateg Paul Harper i DNB Markets til Finansavisen onsdag.

Storkontrakt

I en børsmelding torsdag morgen meldte Norsk Titanium at de er tildelt en produksjonsordre fra en ikke navngitt hovedkontraktør til det amerikanske forsvarsdepartementet. Aksjen bykset opp 14,2 prosent torsdag.

Gjensidige meldte torsdag om at de selger unna sin virksomhet i Baltikum til 80 millioner euro. Det forventes å bli bokført et tap på 120 millioner kroner som følge av transaksjonen i årets tredje kvartal. Selskapet selger unna for å ha mer fokus i Norden. Aksjen steg 0,1 prosent til 178,80 kroner.

Nordic Semiconductor falt hele 5,9 prosent på høyt volum etter at tek-aksjene stupte på Wall Street onsdag. Selskapet legger frem tall for andre kvartal 8. august.

Oljeaksjen Seacrest Petroleo varslet om en ny emisjon torsdag og la frem tall for produksjons- og salgsmengder for andre kvartal.

Selskapet hadde en nettoproduksjon av olje- og naturgass på 7.959 fat oljeekvivalent pr. dag i snitt i andre kvartal 2024. Dette er ned 5 prosent fra første kvartal i år, og 10 prosent lavere enn samme periode året før. Aksjen stupte 48,7 prosent torsdag.

Nordea Markets opprettholdt sin kjøpsanbefaling på Scatec, og oppjusterte kursmålet fra 94 til 100 kroner. Meglerhuset hevder at selskapet har makromedvind inn i tredje kvartal, og trekker frem at en svekket krone og fallende renter bidrar positivt. «Vi estimere en endring på 20 i fair value pr aksje pr 100 basispunkter endring i diskonteringsrente for Scatec, som etterlater betydelig ytterligere oppside hvis rentene fortsetter å falle», skriver Nordea Markets ifølge TDN Direkt. Aksjen steg 1,0 prosent til 87,45 kroner.