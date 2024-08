Sist oppdatert 11:02

Mandag peker pilen opp på Oslo Børs. Etter to timers handel står hovedindeksen i 1.446,51 poeng, opp 0,9 prosent.

Oljeprisen stiger mandag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 81,20 dollar, opp 0,1 prosent. Til sammenligning ble nordsjøoljen handlet til 80,54 dollar ved børsslutt fredag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 77,13 dollar pr. fat.

Equinor er opp 1,4 prosent til 288,65 kroner. Aker BP klatrer 1,0 prosent til 260,10 kroner, mens Vår Energi faller 1,8 prosent til 34,65

Oljeprodusenten BW Energy hadde en netto oljeproduksjon på 2,14 millioner fat i andre kvartal, skriver selskapet i en oppdatering mandag. Aksjen stiger 0,8 prosent til 32,25 kroner.

Panoro Energy rapporterte en bruttoproduksjon på 21 184 fat olje per dag fra Dussafu-feltet i andre kvartal 2024. Dette tallet inkluderer effekten av en 21 dager lang planlagt årlig vedlikeholdsstans av "FPSO BW Adolo," slik selskapet tidligere har kommunisert. Aksjen er ned 0,2 prosent til 32,60 kroner.

Det John Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline har steget mer enn 30 prosent på børs i år, mandag stiger aksjen ytterligere 2,0 prosent til 265,00 kroner.

Borr Drilling annonserte i en børsmelding fredag at de har inngått kontrakter for tre jackup-rigger for arbeid utenfor henholdsvis Brasil, Malaysia og Gabon. Kontraktene har en samlet verdi på 332 millioner dollar, tilsvarende over 3,6 milliarder kroner. Aksjen er ned 0,4 prosent til 74,00 kroner.

Carnegie oppjusterer sitt kursmål på DOF Group til 150 kroner fra 120 kroner pr. aksje. Meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling på selskapet. Aksjen stiger 3,0 prosent til 110,30 kroner.

Morningstar har endret sin anbefaling for halvlederselskapet Nordic Semiconductor fra en salgsanbefaling til hold-anbefaling, samtidig gjentar de et kursmål på 127 kroner. Aksjen, som falt med over 10 prosent forrige uke, stiger med 1,4 prosent til 132,70 kroner.

Subsea 7 melder om tildeling av en betydelig kontrakt med bp for Murlach-utviklingen, 240 kilometer øst for Aberdeen. Kontrakter estimeres til 50-150 millioner dollar. Aksjen stiger 1,0 prosent til 211,4 kroner.

Observe Medical melder mandag om en ikke-bindende intensjonsavtale med et ledende amerikansk medisinsk bildebehandlingsselskap for å utforske et strategisk partnerskap for sin Biim ultrasound-teknologi. Aksjen faller 3,1 prosent til 0,440 kroner.