Oljerally på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.459,33 poeng, opp 1,1 prosent. I løpet av formiddagen har hovedindeksen vært oppe i 1.460,84 poeng, hvilket er ny rekordnotering.

Et fat nordsjøolje omsettes for 80,49 dollar, opp 2,4 prosent. Oljeprisoppgangen kommer etter at Israel drepte Hamas' øverste leder. Tirsdag kveld gjennomførte Israel et droneangrep på en av Hizbollahs øverste ledere i Beirut.

Equinor stiger 2,7 prosent til 290,05 kroner, Aker BP stiger 3,6 prosent til 265,00 kroner mens Vår Energi klatrer 2,0 prosent til 34,84 kroner.

To meglerhus er ute med oppdateringer på Subsea 7 etter selskapets kvartalspresentasjon forrige uke. Berenberg hever kursmålet fra 230 til 245 kroner mens RBC Capital øker kursmålet fra 240 til 255 kroner. Begge meglerhusene gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen. Subsea 7 stiger 1,2 prosent til 211,40 kroner. I løpet av onsdagens handel var aksjen oppe i 213 kroner.

Carnegie-analytiker Erik Aspen Fosså er ute med en ny analyse, hvor han hever kursmålet på Seadrill fra 600 til 691 kroner, samtidig som han oppgraderer aksjen fra hold til kjøp. 13 av analytikerne som dekker Seadrill opererer med en kjøpsanbefaling, én sier hold mens ingen har en salgsanbefaling. Aksjen stiger 2,1 prosent til 596,50 kroner.

Etter fire år i Wallenius Wilhelmsen har finansdirektør Torbjørn Wist besluttet å gå tilbake til Telenor, hvor han tidligere har jobbet i 13 år. Telenor-aksjen faller 0,3 prosent til 130,30 kroner, mens Wallenius Wilhelmsen faller 0,5 prosent til 101 kroner.

Shelf Drilling har også pekt ut en ny finansdirektør, hvor Douglas Stewart vil starte i stillingen i oktober. Han erstatter Greg O'Brien som tar over som adm. direktør. Shelf-aksjen faller 1,6 prosent til 22,74 kroner.

M Vest Water har inngått en agentavtale for salg av MVW-teknologier i Saudi-Arabia og Kuwait. Aksjen stiger 5,0 prosent til 9,50 kroner.

Arctic Securities er ute med en ny rapport om laksesektoren, og oppdaterer samtidig kursmålene for hele ti aksjer. Med unntak av trøblete Grieg Seafood, er det «kjøp» over hele linjen. Aksjen stiger likevel 0,6 prosent til 63,65 kroner.

SSBs statistikk over verdipapirhandel viser at utlendinger har nettosolgt aksjer syv kvartaler på rad. Det har aldri skjedd før så lenge det er ført statistikk på disse tallene.