STERKT SHIPPINGÅR: – Shippingsektoren hadde et bra år i 2023, og vi setter opp et nytt fond innen shipping i løpet av tredje kvartal, sier Ragnvald Risan (t.v.), adm. direktør i Ness, Risan & Partners. Her sammen med medgründer og eier, Christian Ness. foto: Eivind Yggeseth