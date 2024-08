Tynget av suksess

Internrenten for 2021-fondene er på stusselige 2,1 prosent, mot et snitt på 16,1 prosent for fond startet opp i perioden 2009–2020 etter finanskrisen, ifølge data fra Preqin.

Statistikk fra PitchBook Data viser hvordan 12-månedersutbetalingen til fondsinvestorene i samme periode har falt kraftig: andre og tredje kvartal 2021 var oppe i 35 prosent, mens mot slutten av fjoråret var nivået under seks prosent.

Reddes av AI?

Mange private investorer som family offices har endret tilnærming, og foretrekker å investere direkte i oppstartsselskaper heller enn å gå via et fond.

Mange av investorene i VC-fondene begynner å bli utålmodige, men tålmodighet er som kjent en dyd, og slike fond forutsetter gjerne en tiårshorisont. Dermed er det fortsatt godt med tid til å snu utviklingen. Og særlig for lovende teknologiselskaper med eksponering mot kunstig intelligens kan det være verdt å ha is i magen.

Det er slett ikke sikkert industrien har utspilt sin rolle som et interessant tilskudd til en diversifisert portefølje

Det er nettopp den høye risikoen i tidligfase som i teorien skal belønne de tålmodige i form av avkastning over snittet. Gullalderen for venture capital er kanskje overfor for denne gang, men det er slett ikke sikkert industrien har utspilt sin rolle som et interessant tilskudd til en diversifisert portefølje.

Skiftende trender

VC-industrien har lenge vært relativt lukket, og paradoksalt nok betydelig mindre innovativ enn de fleste selskapene den investerer i. Mye tyder på at intern bruk av data og kunstig intelligens vil bli viktigere for å skaffe seg konkurransefortrinn i tiden fremover. Flere stillingsutlysninger fra VC-selskaper etterspør teknologikompetanse for investeringsrelaterte roller der man tidligere rekrutterte mer snevert – typisk folk med finansbakgrunn.

Relatert til dette behovet har det kommet flere tilbydere av «investment tech»-tjenester for de mindre fondsaktørene som ikke har ressurser til å utvikle sine egne. Konsekvensen er dårligere utsikter for de nyutdannede finanstalentene som tidligere har jobbet lange dager (og netter) med Excel-modeller.

For en bransje som av natur tar høy risiko i sine investeringer, kan det hende utviklingen går mot enda mer risikotaking for å kunne gi investorene den oppsiden de krever: at det blir viktigere å komme inn enda tidligere i lovende selskaper, allerede før den første store finansieringsrunden. Høyere risiko skal som kjent gi høyere avkastning over tid, og hvis VC-fondene ikke kan tilby det har de lite å bidra med i en portefølje.

