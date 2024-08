Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Med Japan i spissen startet uken med krisestemning og kraftige børsfall. Tirsdag morgen hadde stemningen snudd og Oslo Børs åpnet rett opp 2,2 prosent. Nå har imidlertid oppgangen krympet. Klokken 14.15 er hovedindeksen opp 0,5 prosent til 1.367,91 poeng. Dermed har Børsen steget 4,8 prosent hittil i år.

Nordea-strateg Robert Næss skjønner ikke all praten om at vi skal inn i en resesjon.

– Selskapene tjener mer enn noensinne. Inntjeningsmessig er vi i et bullmarked, så det at man skal prise inn resesjon skjønner jeg ingenting av. 2023 var det beste året på inntjening globalt noensinne, og 2024 ligger an til å bli 9 prosent bedre, sier han til Finansavisen tirsdag morgen.

Bevegelser

Blant tungvekterne styrkes Kongsberg Gruppen 1,8 prosent til 1031,00 kroner, mens Equinor og Aker BP faller henholdsvis 0,3 prosent til 276,15 kroner og 0,5 prosent til 244,00 kroner. DNB ligger flatt og Frontline er ned 0,5 prosent til 245,30 kroner.

DOF Group, som mandag stupte kraftige 8,2 prosent, faller videre 0,5 prosent til 97,00 kroner.

Norwegian er så vidt i grønt og handles til 10,38 kroner. Selskapet la i morges frem ferske trafikktall, som viste at 2,8 millioner reiste med Norwegian-konsernet i juli. Det er rekord i antall passasjerer siden før pandemien.

Seadrill faller 2,1 prosent til 503,50 kroner etter å ha lagt frem sine andrekvartalstall mandag kveld. Selskapet satt igjen med 256 millioner dollar før skatt i andre kvartal – kraftig opp fra samme periode i 2023.

Mer dårlig nytt

Øverst på taperlisten troner biotekselskapet Ultimovacs , etter at de mandag kveld meldte om ny skuffelse.

Fase to-undersøkelse av kreftmedisinen UV1 og pembrolizumab ga ikke ønskede resultater, og aksjen faller nå voldsomme 54,63 prosent til 3,38 kroner.

Senest i mars hadde Ultimovacs sin forrige store nedtur, da aksjen falt 92 prosent etter skuffende testresultater.

Olje

Brent-oljen med september-levering er tirsdag ned 0,7 prosent til 75,77 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,8 prosent til 72,46 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 76,16 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Bedre risikosentiment i de bredere finansmarkedene, fare for en eskalering i Midtøsten-konflikten, samt produksjonsstans på oljefelt i Libya er ifølge TDN Direkt med på å støtte prisene.