Investor Morten Astrup langer ut mot styret i KMC Properties. Etter fusjonen med svenske Logistea har eiendomsselskapet delt ut 22 millioner aksjer for lite til aksjonærene, uten å ha kommunisert dette til markedet. Disse aksjene er verdt rundt 300 millioner kroner.

Astrup er sjokkert over det han mener er manglende profesjonalitet og mangel på respekt for aksjonærene. Selskapet selv sier det har gjort sitt ytterste, og at det har støtte fra sin revisor.

Oljeselskapet Seacrest Petroleo har kollapset på børsen, analytikerne har droppet aksjen, og nå er selskapet i pengenød. Det er i ferd med å bryte med betingelsene i et obligasjonslån på 120 millioner dollar, der renten er på hele 16 prosent.

Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i SpareBank 1 Markets, mener Seacrest må få inn 60 millioner dollar i egenkapital. Det er nesten to og en halv ganger mer enn dagens børsverdi.

Russedress- og OnePiece-gründer Henrik Nørstrud og Bama-arving Anniken Nergaard har kjøpt en sjøhytteperle på Tjøme til hele 16,5 millioner kroner under prisantydning.

Eiendommen ble opprinnelig lagt ut for 45 millioner kroner for ett år og fire måneder siden. Interessen har vært laber, og kjøperne fikk den nå for bare 28,5 millioner. Med på kjøpet følger en privat strandlinje på 65 meter.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om landbruks- og matminister Geir Pollestad, som hevder at det ikke er noen grunn til at prisene på poteter skal skyte i været med potettollen.

Statsråd Pollestad gir dagligvarekjedene skylden for prisøkninger som han bevisst innfører ved importtollen. Leker han på kontoret? Ta ansvar, Pollestad, skriver Hegnar.

Finanskalenderen

Resultat pr. 2. kv.:

Kongsberg Automotive: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00

Nordic Semiconductor: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Selvaag Bolig: 07.00, webcast Kl. 08.30

REC Silicon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00