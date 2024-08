Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror på en nedgang fra start på minus 0,7 prosent, eller en nedgang mellom minus 0,2 til minus 1,2 prosent.

Etter en oppgang på 2 prosent på Oslo Børs onsdag, hvor blant annet Equinor og DNB bidro til oppgangen, falt indeksene på Wall Street onsdag. Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag.

Torsdag morgen stiger prisen på septemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent med 0,1 prosent til 78,39 dollar pr. fat. WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 75,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et Brent-fat ved stengetid på Oslo Børs i går omsatt for 77,77 dollar.

Equinor steg 2,1 prosent, mens Aker BP og Vår Energi henholdsvis steg 2,4 og 2,0 prosent.

Rødt på Wall Street

De tre toneangivende indeksene i USA var tilbake i rødt territorie onsdag. Teknologiindeksen Nasdaq falt 1,05 prosent til 16.195,81 poeng. Dow Jones falt 0,6 prosent til 38.736,48 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen med en nedgang på 0,77 prosent til 5.199,52 poeng.

Nedgangen kommer etter en sterk dag for de europeiske børsene, samtidig som Japans sentralbank meldte at de ikke vil endre renten når markedet er ustabilt.



Den amerikanske tiårsrenten steg til 3,96 prosent.

Asia

Det var blandet utvikling på de asiatiske børsene etter torsdag, etter onsdagens oppgang på Wall Street.

Blant annet, i kriserammede Japan gikk Topix-indeksen ned 0,4 prosent, mens Nikkei 225 stiger 1,2 prosent. I Sør-Korea steg Kospi-indeksen med 1,8 prosent, mens Sensex-indeksen i India falt 0,5 prosent.

Ellers steg Shanghai-børsen med 0,4 prosent, mens Hang Seng-indeksen fra Hongkong klatret 0,7 prosent.

Oslo Børs

En markant oppgang i Equinor og DNB sørget for at hovedindeksen på Oslo Børs steg to prosent onsdag.

Blant annet gikk Hexagon Composites opp 8,4 prosent til 32,30 kroner etter flere nye analyser på selskapet. Equinor steg 2,1 prosent, mens Höegh Autoliners falt 0,5 prosent.