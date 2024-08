Storbanker ser økt sannsynlighet for resesjon

Flere storbanker har økt sannsynligheten for en resesjon i USA den siste tiden.

Forrige uke kom det amerikanske jobbtall som viste at sysselsettingen hadde avtatt markant i juli, og arbeidsledigheten hadde steget til det høyeste nivået på nesten tre år.

JPMorgan

Sannsynligheten for en resesjon i USA innen året blir løftet til 35 prosent, en oppjustering fra 25 prosent ved starten av forrige måned, av et JPMorgan-team ledet av Bruce Kasman.

Samtidig gjentar de 45 prosent sannsynligheten for resesjon innen andre halvdel av 2025.

Økonomene i banken mener at det er antydninger til et svakere arbeidsmarked enn det markedet tror, og at det nå er tidlige tegn på oppsigelser i USA.

«Den beskjedne økningen i vår vurdering av resesjonsrisiko står i kontrast til en mer betydelig revurdering av renteutsiktene,» skrev Kasman. Om renteutsiktene mener Kasman at det kun er 30 prosent sannsynlighet for at Fed vil holde renten «høyere over lang tid,» i motsetning til en 50-50 sannsynlighet for to måneder siden.

Hvis en resesjon skulle skje, vil det «nesten helt sikkert føre til en skarp og umiddelbar lettelse» fra sentralbankene, ifølge JPMorgan-teamet.

Goldman Sachs

Goldman øker sannsynligheten for en resesjon i USA i løpet av neste år til 25 prosent, fra tidligere 15 prosent.

De fremhever at det er flere grunner til å ikke frykte en nedgang selv etter at ledigheten økte.

«Vi fortsetter å se resesjonsrisikoen som begrenset,» skrev Goldman-økonomer ledet av Jan Hatzius. Videre sier de at økonomien fortsatt ser grei ut, med ingen store finansielle ubalanser, og at Fed har mye rom til å kutte rentene både raskt og betydelig hvis det er nødvendig.

«Hvis vi tar feil og august-arbeidsrapporten er like svak som juli-rapporten, vil et 50 basispunkters kutt sannsynligvis være aktuelt i september.»

Citigroup

Veronica Clark i Citi fortalte på Morning Brief at svekkelsen i arbeidsmarkedet var «åpenbar» før tallene ble publisert. Sysselsettingsdataene som har kommet, «er normalt det en ser i de tidlige stadiene av en resesjon.»

«Det føles som om at Fed kommer til å føle at de ligger litt bakpå når de begynner å kutte,» sa hun.

Hun forteller at base-case er resesjon, og at «vi kan veldig godt allerede være i den.»