Oslo Børs faller fra start

Saken oppdateres

Etter tre kvarters handel faller hovedindeksen på Oslo Børs med 0,6 prosent til 1.392 poeng på torsdag.

Ved åpning faller prisen på septemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent 0,3 prosent til 78,15 dollar. Prisen på WTI-oljen er på stedet hvil på 75,25 dollar pr. fat.

Mens Equinor stiger 1,3 prosent, faller Aker BP 0,6 prosent og Vår Energi faller 0,5 prosent.

Bevegelser

En rekke selskaper på Oslo Børs har torsdag morgen sluppet tallene for andre kvartal.

Blant de som skulle ut i resultatilden var halvledergiganten Nordic Semiconductor. Det kunne vise til en omsetningsvekst på 73 prosent fra første til andre kvartal, men omsetningen er fortsatt 17 prosent lavere enn ved andre kvartal i fjor.

Nordic Semiconductor-aksjen skyter opp fra start og stiger rundt 6 prosent.

Les også Venter aksjen opp fra start Ferske tall og ny guiding for Nordic Semiconductor taler for en god handelsdag på Oslo Børs torsdag, ifølge analytikere.

Oppstarten av Moses Lake tynger fortsatt Rec Silicon , som gikk på nok en smell i andre kvartal. Det ble tap på over en halv milliard kroner, og kontantbeholdningen tappes. I løpet av kvartalet ble selskapets kontantbeholdning redusert med mer enn 60 prosent.

Aksjen straffes hardt på Oslo Børs i etterkant av tallene, hvor den faller 8,4 prosent.

SpareBank 1 SR-Bank leverte også resultatet for andre kvartal torsdag. Der bidro økte inntekter til en bunnlinjen på 1,5 milliarder før skatt. Det er en økning fra fjoråret. Netto renteinntekter økte også, med en oppgang på 21 prosent til 1,7 milliarder i andre kvartal.

Aksjen faller 2,8 prosent i åpningen.

Selvaag Bolig la også frem andrekvartalstallene på torsdag. De viste et fall i salgsinntektene fra 837 til 620 millioner på et år. Lavere kostnader bidro likevel til å øke driftsresultatet til 96,6 millioner.

Styret i selskapet har også besluttet å droppe utbytte.

Aksjen får hard medfart på børsen og faller over 7,1 prosent.

I andre kvartal falt inntektene for Kongsberg Automotive, men sammenlignet med fjoråret bedret driftsresultatet seg. Selskapet nedjusterer guidingen for 2024, med et nytt inntektsmål på mellom 790 til 830 millioner euro (tidl. 830 til 880 millioner).

Aksjen straffes knallhardt og faller 6,8 prosent.