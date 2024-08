Utbyttekutt sender aksjen rett ned

Saken sist oppdatert 14.40.

Torsdag er hovedindeksen ned 0,3 prosent til 1.397,12 poeng.

Blant de toneangivende europeiske børsene faller tyske Dax 0,3 prosent og britiske FTSE100 0,8 prosent, mens franske CAC40 synker også 0,8 prosent.

Olje

Oljeprisen faller også torsdag. Brent-oljen med levering i september omsettes nå for 78,14 dollar pr. fat, ned 0,2 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,95 dollar ved stengetid på Oslo Børs onsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september omsettes for 75,16 dollar pr. fat, ned 0,1 prosent.

Equinor stiger 2,3 prosent til 290,85 kroner, mens Aker BP er flat til 252,20 kroner. Vår Energi er opp 1,5 prosent til 33,88 kroner.

Bevegelser

En rekke selskaper på Oslo Børs har torsdag sluppet tallene for andre kvartal.

Blant de som skulle ut i resultatilden var halvledergiganten Nordic Semiconductor. De kunne vise til en omsetningsvekst på 73 prosent fra første til andre kvartal, men omsetningen er fortsatt 17 prosent lavere enn ved andre kvartal i fjor.