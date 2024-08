Torsdagens makrotall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 1,4 prosent og står i 16.421,85 poeng mens Dow Jones stiger 0,5 prosent til 39.950,79 poeng. S&P 500 stiger 1,0 prosent til 5.252,38 poeng.

Oppdatert klokken 18.50: Dow Jones 1,34 prosent, S&P 500 stiger 1,8 prosent og Nasdaq stiger 2,29 prosent.

Etter 250.000 nye dagpengesøkere i forrige uke (reviderte tall), sank tallet til 233.000 denne uken. Ifølge Trading Economics var det ventet 240.000 søkere. Den totale mengden dagpengesøkere økte likevel videre fra 1,869 til 1,875 millioner personer.

Volatil tiårsrente

I slutten av forrige uke økte resesjonsfrykten i USA, noe som resulterte i en markant nedgang i de lange rentene.

«Denne uken har imidlertid bekymringene avtatt noe, og mye tyder på at markedet overreagerte da de sendte renten på 10-års amerikanske statsobligasjoner ned med over 30 basispunkter på få dager. I takt med dette ser vi nå at markedet korrigerer seg, og rentene stiger over hele kurven», skriver DNB Markets i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten stiger til 3,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 6,1 prosent til 26,14.

Økt sannsynlighet for resesjon

– Det er ingen grunn til å være engstelig, men volatilitet må man tåle. Sannsynligheten for resesjon i USA er 25-30 prosent, og det er noen indikasjoner på at det går den veien, uten at jeg lar det skremme vettet av meg, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

Et JPMorgan-team, ledet av Bruce Kasman, mener sannsynligheten for en resesjon i USA innen året har økt fra 25 prosent til 35 prosent. Samtidig gjentar de 45 prosent sannsynligheten for resesjon innen andre halvdel av 2025.

Veronica Clark i Citi mener på sin side at meglerhusets base-case er resesjon, og at «vi kan veldig godt allerede være i den».