Kursfest for børskjempe etter kanontall

Oslo Børs startet ned torsdag, men snudde etter makrotall fra USA. Dermed endte hovedindeksen opp 0,1 prosent til 1.402,52 poeng.

Olje

Oljeprisen falt også torsdag. Brent-oljen med levering i september ble omsatt for 78,17 dollar pr. fat ved børsslutt, ned 0,2 prosent siden midnatt. Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 77,95 dollar ved stengetid på Oslo Børs onsdag.

Den amerikanske WTI-oljen med levering i september ble omsatt for 75,25 dollar pr. fat.

Equinor steg 2,7 prosent til 292,00 kroner, mens Aker BP endte opp 0,9 prosent til 254,50 kroner. Vår Energi steg også 2,7 prosent til 34,28 kroner.

Kraftig fall etter å ha kuttet guiding

En rekke selskaper på Oslo Børs slapp torsdag tallene for andre kvartal.

Blant de som skulle ut i resultatilden var halvledergiganten Nordic Semiconductor. De kunne vise til en omsetningsvekst på 73 prosent fra første til andre kvartal, men omsetningen er fortsatt 17 prosent lavere enn ved andre kvartal i fjor.

Nordic Semiconductor-aksjen bykset opp 6,6 prosent til 139,00 kroner.

Oppstarten av Moses Lake tynger fortsatt for Rec Silicon, som gikk på nok en smell i andre kvartal. Det ble tap på over en halv milliard kroner, og kontantbeholdningen tappes. I løpet av kvartalet ble selskapets kontantbeholdning redusert med mer enn 60 prosent.

Aksjen ble straffet hardt på Oslo Børs i etterkant av tallene, hvor den stupte 11,5 prosent.

SpareBank 1 SR-Bank leverte også resultatet for andre kvartal torsdag. Der bidro økte inntekter til en bunnlinjen på 1,5 milliarder før skatt. Det er en økning fra fjoråret. Netto renteinntekter økte også, med en oppgang på 21 prosent til 1,7 milliarder i andre kvartal.

Aksjen falt 3,7 prosent torsdag.

Norwegian fortsetter å synke og endte ned 5,1 prosent torsdag. Det betyr at kursen er på det laveste siden november i fjor. Selskapet nedjusterte guidingen sin for året tidligere i juli og skyldte på lavere etterspørsel, pilotlønn, kronekurs og forsinket Boeing-levering.

Selvaag Bolig la også frem andrekvartalstallene på torsdag. De viste et fall i salgsinntektene fra 837 til 620 millioner på et år. Lavere kostnader bidro likevel til å øke driftsresultatet til 96,6 millioner.

Styret i selskapet har også besluttet å droppe utbytte.

Aksjen surnet ned 5,8 prosent.

I går skrev Finansavisen om KMC Properties som har delt ut aksjer verdt 300 millioner kroner for lite til aksjonærene i den pågående fusjonen med det svenske eiendomsselskapet Logistea. Aksjen endte flat til 2,55 kroner.

I andre kvartal falt inntektene for Kongsberg Automotive, men sammenlignet med fjoråret bedret driftsresultatet seg. Selskapet nedjusterte guidingen for 2024, med et nytt inntektsmål på mellom 790 til 830 millioner euro (tidl. 830 til 880 millioner).

Aksjen ble straffet knallhardt og falt hele 10,3 prosent.

Frontline falt 1,7 prosent og har dermed falt rundt 17 prosent siden slutten av mai. ABG Sundal Collier påpeker i en oppdatering torsdag at vi nå er inne i det som vanligvis pleier å være de svakeste månedene for tanksegmentet.