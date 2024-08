Altor vil bytte B-aksjer med A-aksjer i XXL

Torsdag skriver XXL i en børsmelding at PE-fondet Altor, som er en av de største aksjonærene, har bedt om å bytte 430.000 B-aksjer uten stemmerett med A-aksjer i selskapet.

Det henvises til vedtektene i XXL som sier at eiere av B-aksjer i selskaper under visse betingelser kan be om og gjennomføre bytte av B-aksjer til A-aksjer til enhver tid.

Videre fremgår det av meldingen at den totale aksjekapitalen vil være uendret av bytte, men at antall A-aksjer vil øke og antall B-aksjer falle tilsvarende antall aksjer Altor ønsker å bytte.

Etter byttet være utstedt 19,9 millioner A-aksjer og 4,6 millioner B-aksjer i XXL.