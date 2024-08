Oppgang på Wall Street

Saken oppdateres.

Det amerikanske aksjemarkedet steg torsdag etter det ble kjent at det var 250.000 nye dagpengesøkere i forrige uke (reviderte tall), falt tallet til 233.000 denne uken. Ifølge Trading Economics var det ventet 240.000 søkere. Den totale mengden dagpengesøkere økte likevel videre fra 1,869 til 1,875 millioner.

– Det er ingen grunn til å være engstelig, men volatilitet må man tåle. Sannsynligheten for resesjon i USA er 25-30 prosent, og det er noen indikasjoner på at det går den veien, uten at jeg lar det skremme vettet av meg, sier forvalter Jan Petter Sissener til Finansavisen.

S&P 500 steg 2,3 prosent torsdag til 5.319,27 som er den beste dagen siden 2022, mens teknologiindeksen Nasdaq steg 2,88 prosent til 16.66,02. Industritunge Dow Jones steg 1,77 prosent til 39.449,68.

Volatil tiårsrente

I slutten av forrige uke økte resesjonsfrykten i USA, noe som resulterte i en markant nedgang i de lange rentene.

«Denne uken har imidlertid bekymringene avtatt noe, og mye tyder på at markedet overreagerte da de sendte renten på 10-års amerikanske statsobligasjoner ned med over 30 basispunkter på få dager. I takt med dette ser vi nå at markedet korrigerer seg, og rentene stiger over hele kurven», skriver DNB Markets i en rapport.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten steg til 3,99 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 15,98 prosent til 23,4.

Magnificent 7

De siste to årene har teknologiaksjer vært sterke og mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har vært drevet av eventyrlig avkastning i syv aksjer, kalt Magnificent 7. Aksjene Microsoft, Nvidia, Meta, Alphabet, Apple, Amazon og Tesla hadde en god dag på børsen torsdag.

Microsoft steg 1,07 prosent til 402,69 dollar.

Nvidia steg 6,13 prosent til 104,97 dollar.

Meta steg 4,24 prosent til 509,63 dollar.

Alphabet 1,94 prosent til 162,03 dollar.

Amazon steg 1,86 prosent til 165,80 dollar.

Apple steg 1,66 prosent til 213,31 dollar.

Tesla steg 3,69 prosent til 198,84 dollar.

Fet vekst for Eli Lilly

For et par uker tilbake skrev aksjekommentator Karl Johan Molnes i Finansavisen at man måtte kjøpe Viking Therapeutics om man vil tjene penger på tjukkaser. Hadde man kjøpt konkurrenten Eli Lilly ville man hvertfall tjent penger i dag ettersom aksjen steg 9,48 prosent etter å lagt frem tall for andre kvartal torsdag.

Selskapet tjener fett med penger på tjukkaser og slo forventningene. Selskapet hever utsiktene for hele 2024 som følge av sterk etterspørsel etter diabetesmedisinen Mounjaro og fedmemedisinen Zepbound.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 1,16 prosent til 76,10 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 0,94 prosent til 79,07 dollar pr.fat.

Den amerikanske naturgassen steg 1,61 prosent til 2,15 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 4,07 prosent til 40,31 euro/MWh.