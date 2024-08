REPRISE TIL 9,2 MILLIARDER: – Vi håper og tror at verdistigning på Cherry skal gå så raskt at vi innen fem år skal være verdt like mye som det vi solgte Cherry for sist. Men helst liker jeg å snakke om det vi har gjort, og ikke det vi skal gjøre, sier Morten Klein. Foto: Iván Kverme