Wall Street blandet: Temu slaktet etter tallslipp

Saken oppdateres

Brede S&P 500 falt 0,31 prosent til 5.616,94, mens teknologiindeksen Nasdaq falt 0,85 prosent til 17.735,76. Industritunge Dow Jones steg 0,16 prosent til 41.240,52.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 3,82 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1,01 prosent til 16,05.

Venter på rentekutt

«Etter fredagens tale av Powell, ser markedene ut til å være mest opptatt av hvor stort rentekuttet i september blir, og hvor mange kutt som kommer utover høsten, snarere enn om det kommer kutt. Powell var tydelig i sin tale på Jackson Hole fredag om at tiden for å justere pengepolitikken er kommet», skriver DNB Markets i en oppdatering.

Tall fra amerikanske statistikkmyndigheter viser at ordreinngangen for varige goder i USA økte med 9,9 prosent på månedsbasis i juli. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 5,0 prosent.

Bevegelser

PDD Holdings, morselskapet til den kinesiske netthandelsbutikken Temu, stupte 28,5 prosent etter at selskapet la frem skuffende resultater for andre kvartal. Samtidig understreket ledelsen at det oppleves press på inntektsveksten på grunn av økt konkurranse.

Etter børsens stengetid onsdag presenterer Nvidia kvartalstall, noe som vil få mye oppmerksomhet. Mandag falt aksjen 2,25 prosent.

Det brasilianske oljeselskapet Petrobas steg 7,21 prosent etter en oppgradering fra Morgan Stanley. Meglerhuset uttalte at selskapets utbytteevner forsterker investeringsargumentet.

Olje og gass

September-kontrakten på WTI-oljen steg 3,03 prosent til 77,1 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for oktober steg 2,62 prosent til 81,11 dollar pr. fat.

Den amerikanske naturgassen falt 2,57 prosent til 2,124 dollar pr. MMBtu. Den europeiske naturgassen (TTF) steg 0,25 prosent til 37,75 euro/MWh.