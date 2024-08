Shippingaksje straffes etter kvartalstall

Onsdag peker pilen ned på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.433,37 poeng, ned 0,3 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 78,89 dollar, ned 0,8 prosent. Equinor faller 0,1 prosent til 285,10 kroner, mens Aker BP faller 1,4 prosent til 259,20 kroner.

I andre kvartal hadde MPC Container Ships driftsinntekter på 130,9 millioner dollar, ned fra 194,4 millioner dollar for et år siden. Rederiet fikk et resultat på 64,8 millioner dollar, mot 101,5 millioner dollar året før. Aksjen faller 10,3 prosent til 21,97 kroner.

Norse Atlantic omsatte for 164,8 millioner dollar i andre kvartal og fikk et negativt driftsresultat på 22,3 millioner dollar. Selskapet jobber nå med en revidert forretningsplan som innebærer å binde en større del av flåten til langsiktige, faste kontrakter. Aksjen stuper 21,0 prosent til 1,98 kroner.

En investorgruppe ønsker å kjøpe hydrogenselskapet Everfuel for 13 kroner pr. aksje, og planlegger å ta selskapet av børs.

– Styret har nøye vurdert budet og mener at vilkårene er i aksjonærenes beste interesse. Derfor anbefaler styret aksjonærene å aksepterer tilbudet, sier styreleder Søren Eriksen. Aksjen stiger 49,2 prosent til 12,68 kroner.

Onsdag meldte Sparebanken Sør og Sparebanken Vest at de ønsker å fusjoner, og vil med det danne Norges største sparebank. Sparebanken Sør stiger 17,1 prosent til 185,08 kroner, mens Sparebanken Vest er uendret på 135,78 kroner.

I andre kvartal hadde Avance Gas et overskudd på 60,6 millioner dollar, opp fra 35,7 millioner dollar i samme periode i fjor. I første kvartal satt Avance Gas igjen med et overskudd på rekordhøye 146 millioner dollar, som var påvirket av en salgsgevinst på 84,9 millioner dollar. Aksjen er uendret på 127,80 kroner.

Golden Ocean fikk et resultat på 62,5 millioner dollar i andre kvartal, mot et overskudd på 34,9 millioner dollar i samme periode i fjor. Aksjen faller 1,3 prosent til 129,90 kroner.

Norsk Titanium kutter guidingen for 2024 fra 15 millioner dollar til 10-12 millioner dollar på grunn av forsinkelser. I andre kvartal omsatte selskapet for 1,3 millioner dollar og fikk et negativt driftsresultat på 13 millioner dollar. Aksjen faller 14,1 prosent til 2,56 kroner.