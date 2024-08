AI-giganten Nvidia hadde inntekter på 30,04 milliarder dollar for andre kvartal. Samtidig oppnådde selskapet et resultat på 16.599 milliarder dollar, eller 68 cent per aksje.



Inntektene steg med 122 prosent målt mot samme periode i fjor, mens resultatet steg med 168 prosent

Konsensus blant analytikere var inntekter på 28,68 milliarder dollar, som tilsvarer en oppgang på 112 prosent målt mot samme periode i fjor. Det er også noe høyere enn hva selskapet selv har guidet.

Samtidig ventet konsensus at resultatet ville stige til 14,9 milliarder dollar (64 cent per aksje), opp fra 6,2 milliarder samme periode i fjor. Det tilsvarer nesten en like stor oppgang som aksjekursen har hatt i år, på mer enn 160 prosent.

Selskapet har samtidig godkjent et program for tilbakekjøp av egne aksjer for opp mot 50 milliarder dollar



Bruttomarginen, justert for engangseffekter, kom inn på 75,7 prosent mot ventet 75,8 prosent. Dette er ned mer enn tre prosentpoeng fra første kvartal, et marginfall som vil være forårsaket av kostnader til opptrappingen av produksjonen for å møte den kraftig voksende etterspørselen.

Faller i etterhandelen

Fokuset er vel så mye på fremtidig etterspørsel etter selskapets AI-tjenester. For tredje kvartal guider selskapet inntekter på 32,5 milliarder dollar, en årlig vekst på 77 prosent. Konsensus på forhånd var inntekter på 31,8 milliarder dollar.

Stort fokus vil det også være på Blackwell-chipene, som er selskapets neste generasjon av AI-chipper. Nvidia venter at de vil levere Blackwell-chipper for flere milliarder dollar fra fjerde kvartal av.

I etterhandelen tas tallene i mot med skuffelse, da investorene sender selskapet ned hele prosent 7 prosent fra start. Kort tid er mye av fallet hentet inn igjen, og 20 minutter etter tallslippet er fallet på 2,1 prosent. Kl 23 er aksjen ned 4 prosent.