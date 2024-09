Aksjen falt 2,2 prosent.

Ventura Offshore slapp for første gang selskapstall, etter at det gikk på børs i juni. Ventura la frem tallene for første halvår, som viste inntekter på 58 millioner dollar og et resultat etter skatt på 8 millioner.

Aksjen steg 1,5 prosent.

Mowi-aksjen ble handlet til eks. utbytte på 1,70 kroner pr. aksje i dag. Aksjen steg derimot 0,4 prosent til 184,70 kroner.

Blant andre oppdrettsselskaper steg Lerøy 1,0 prosent, Salmar 0,3 prosent og Austevoll 1,4 prosent.

Oljeserviceselskap BW Offshore la også frem tall på fredag. Driftsinntektene var 151,9 millioner dollar i kvartalet, mot 168,6 millioner dollar, mens driftsresultat utgjorde 31,9 millioner dollar – ned fra 40,9 millioner i første kvartal.

BWO-aksjen falt 1,9 prosent.

Aega som også la frem sine kvartalstall fredag og endte høyt på vinnerlisten med en oppgang på på 12,8 prosent. De fikk en en EBITDA på 0,6 millioner euro sammenlignet med 0,4 millioner euro i samme kvartal i fjor, mens omsetningen steg fra 0,9 millioner til 1,0 millioner euro.

Øverst på taperlisten fredag finner vi Codelab etter at de la frem sine tall. Selskapet fikk en EBITDA på minus 32 millioner kroner i første halvår, sammenlignet med minus 7 millioner i første halvår 2023. Aksjen stupte ned 16,4 prosent.

Crayon faller noe tilbake etter at de steg tosifret på børsen torsdag. Kvartalstallene ble dermed godt tatt imot av markedet. Finansavisen skrev i dag om Sverre Bjerkeli som har en papirgevinst i aksjen på over 100 millioner kroner.

Aksjen endte 1,0 prosent fredag.

Norse Atlantic slapp tallene for andre kvartal onsdag som viste et tap på over 300 millioner. Det ga aksjen hard medfart på børsen og sørget for et umiddelbart fall på over 20 prosent. Aksjen fortsatte å falle fredag og stengte ned 2,1 prosent.