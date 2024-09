Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen ned 0,8 prosent til 1.428,96 poeng mandag ettermiddag.

Dagens bevegelser

InterOil Exploration and and Production falt kraftig mandag etter en melding om uriktige kvartalstall. Fredag 30. mai i år la oljemyggen frem tall for første kvartal, og aksjekursen firedoblet seg på omsetningsvekst. Men tallene var nesten 50 prosent for høye, og først tre måneder senere retter selskapet opp feilen. Aksjen stupte 26,4 prosent til 2,15 kroner mandag ettermiddag.

Industriaksjen Scana steg 13,5 prosent til 3,23 kroner etter at det ble meldt om et bud fra MIG Finance Namibia som priser aksjen 40 prosent høyere enn fredagens sluttkurs.

Dof Group meldte ved lunsjtider at selskapet er tildelt en kontrakt for subsea avviklingstjenester i Asia-Stillehavsregionen. Verdien av kontrakten er begrenset, som Dof definerer som en kontraktsverdi under 15 millioner dollar. Aksjen endte opp 0,4 prosent til 99,05 kroner.

Seacrest Petroleum la frem sine andrekvartalstall fredag kveld, som viste et driftsresultat på 2,6 millioner dollar i andre kvartal, mot minus 20,2 millioner dollar i samme periode året før. Aksjen lå på et tidspunkt opp over 40 prosent, men roet seg mot stengetid til en oppgang på 7,8 prosent til 0,74 kroner.

Kongsberg Gruppen har signert en avtale om å selge sin styremaskin- og ror-virksomhet til et fond forvaltet av det nordiske private equity-selskapet Norvestor. Aksjen endte ned 3,2 prosent til 1.086,00 kroner.

Vow fortsetter nedturen, etter at de i forrige uke la frem både negative kvartalsresultater og varsel om kapitalbehov. Selskapet må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser. Aksjen endte ned 6,3 prosent mandag til 3,81 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs omsettes et fat nordsjøolje (Brent spot) for 76,76 dollar, ned 0,3 prosent. Fremtidskontrakten med levering i oktober handles for 76,78 dollar, ned 2,6 prosent.

Oljeprisen falt brått klokken 14:30 på fredag da OPEC meldte at kartellet vil øke produksjonen med 180.000 fat olje pr. dag i oktober, noe som vil avvikle det siste laget med produksjonskutt på 2,2 millioner fat pr. dag, samtidig som andre kutt opprettholdes frem til slutten av 2025.

Børslokomotivet Equinor endte flatt på 281,50 kroner, Aker BP falt 1,5 prosent til 250,00 kroner og Vår Energi falt 1,5 prosent til 35,06 kroner.