Full kollaps – taperaksje halvert på én uke

Onsdag endte hovedindeksen på Oslo Børs på 1.397,16 poeng, tilnærmet uforandret fra tirsdag. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,01 dollar, ned 1,0 prosent. Equinor falt 0,2 prosent til 273,10 kroner, Aker BP gikk ned 0,6 prosent til 239,50 kroner mens Vår Energi gikk opp 1,5 prosent til 33,68 kroner.

For Vow fortsatte nedturen, etter at selskapet i forrige uke la frem både negative kvartalsresultater og varslet om et kapitalbehov. Vow må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser. Storeier Eigel Ingvar Thom har lenge hatt klokkertro på Vow, men selger seg nå ned før emisjonen.

«Luftslottet kollapser», er dommen fra Finansavisens aksjekommentator, Karl Johan Molnes. Onsdag stupte aksjen ytterligere 24,0 prosent til 3,04 kroner, og er dermed mer enn halvert den siste uken.

Høyere kursmål fra DNB Markets, avskaffet flyskatt i Sverige og lavere oljepris sendte Norwegian-aksjen opp 5,3 prosent tirsdag. Onsdag klatret aksjen ytterligere 1,9 prosent til 11,67 kroner.

Onsdag avholdt Elopak sin kapitalmarkedsdag, hvor ledelsen meldte at de sikter mot en en omsetning på over 23 milliarder kroner innen 2030, og en utbyttebetaling på opptil 60 prosent av resultatet.

– Elopak vil levere vekst over markedsnivå ved å realisere globale vekstmuligheter, styrke lederskapet i våre kjernemarkeder, og utnytte skiftet mot plast, sier konsernsjef Thomas Körmendi i Elopak i forbindelse med kapitalmarkedsdagen. Aksjen gikk opp 3,8 prosent til 42,00 kroner.

Andfjord Salmon melder at de pågående utbyggingene på Kvalnes, Andøya, viser solid fremgang, og de neste to bassengene begynner å ta form. Driftsresultatet endte på minus 36 millioner kroner i første halvår. I løpet av onsdagens handel klatret aksjen 1,3 prosent til 31,00 kroner.

Ventura Offshore, som i forrige uke presenterte sine kvartalstall, gikk opp 8,8 prosent til 27,20 kroner. Aksjen er en av favorittene til DNB Markets, som anbefaler kjøp og opererer med et kursmål på hele 50 kroner.

– Det går sakte men sikkert i riktig retning i offshoresektoren, sier analytiker Martin Huseby Karlsen.

Ecit gikk opp 5,9 prosent til 9,98 kroner etter oppstart av tilbudsperioden på budet fra Olympus BidCo, et selskap opprettet av det britiske fondet TowerBrook. Budet er på 10 kroner pr. aksje, noe som representerer en 34 prosent premie mot sluttkursen 31. juli.

Det er også verdt å merke seg at Grieg Seafood steg 10,9 prosent til 52,50 kroner.