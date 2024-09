New York-børsen i rødt fredag – Nvidia falt kraftig

De tre toneangivende indeksene i USA endte ned fredag. Teknologiindeksen Nasdaq falt 2,55 prosent til 16,690.83 poeng. Dow Jones falt 0,99 prosent til 40,353.55 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen ned 1,72 prosent til 5,408.56 poeng.

Vix-indeksen, også kjent som volatilitetsindeksen endte opp 11,61 prosent til 22,21.

Den amerikanske tiårsrenten falt fredag til 3,724 prosent.

FAANG-aksjene

De største teknologiselskapene har stått for en stor del av børsoppgangen i USA det siste året. Facebook-eier Meta, Amazon, Netflix, Apple og Alphabet (også kjent som FAANG-aksjene), hadde en svak dag på børs fredag.

Facebook falt 3,21 prosent til 500,27 dollar.

Amazon falt 3,65 prosent til 171,39 dollar.

Apple falt 0,70 prosent til 220,82 dollar.

Netflix falt 2,61 prosent til 665,77 dollar.

Alphabet falt 4,02 prosent til 150,92 dollar.

Nvidia falt

Fredag falt Nvidia 4,09 prosent til 102,83 dollar per aksje, selskapet har i den senere tiden fått kraftig juling på New York-nørsen. Aksjekursen toppet i juni ut på over 135 dollar per aksje. Selv om aksjen har falt tilbake de seneste månedene er det viktig å poengtere at aksjen har mer enn doblet seg så langt i år og har vært med på å dra verdens børser i grønn retning i 2024.

Olje og krypto

Oljeprisen har fortsette å falle i de siste dagene og ligger nå like rundt 70 dollar per fat, både for brent og WTI-oljen.

September-kontrakten på et fat WTI-olje falt 1,16 prosent til 68,15 dollar pr. fat. Nordsjøoljen Brent Spot falt 1,79 prosent til 71,51 dollar pr. fat.

Bitcoin endte opp 0,04 prosent til 53.520 dollar, mens Ethereum falt 6,42 prosent til 2.215 dollar.