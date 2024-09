Dette skjer i dag – mandag

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen mandag:

Betydelig tøffere exit-skatt og kanskje monsterskatt, litt kutt i formuesskatten og kutt i skattefrie uttak . Det er noen av endringene seks skatteeksperter tror finansminister Trygve Slagsvold Vedum legger frem i statsbudsjettet for 2025 neste måned.

Per-Ole Hegdahl, skatteadvokat i Handelsbanken, tror til og med på muligheten for en arveskatt. Han minner om at denne trolig innføres over natten, hvis den skulle bli innført.

Bjørn Kjos gjør comeback med helikopter når han nå går sammen med Østnes-familien om å etablere et vedlikeholdssenter for store helikoptre.

Østnes-familien har drevet med helikopter gjennom tre generasjoner. Selskapet Kjell A. Østnes og Bjørn Kjos vil eie 47,5 prosent hver i det nye selskapet Norwegian Aero Solutions.

Tidligere skøytestjerne Ådne Søndrål tar et jafs av det norske IT-selskapet Profrakt, som optimaliserer drift av nettbutikker.

Søndrål blir den første eksterne investoren i Profrakt. Selskapet ble startet i 2021, og på tre år har det økt omsetningen fra 4,2 millioner til over 100 millioner kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om kjøttberget som øker vilt. Ikke mindre enn 5.000 tonn, eller fem millioner storfekjøtt, er på lager. Og det øker.

Situasjonen er at bøndene fortsatt vil produsere mer, og mest mulig, mens Helsedirektoratet vil ha oss til å spise sunnere. Landbruks- og matminister Geir Pollestad kunne ikke brydd seg mindre. Han skal jo avløses i september neste år, skriver Hegnar.

Finanskalender:



Makro:

Japan: Driftsbalanse juli, kl. 01.50

Japan: BNP 2. kv. endelig, kl. 01.50

Kina: Inflasjon august, kl. 03.30

Kina: Produsentpriser august, kl. 03.30

Danmark: Handelsbalanse juli, kl. 08.00

Danmark: Driftsbalanse juli, kl. 08.00

Sverige: Industriproduksjon juli, kl. 08.00

ØMU: Sentix investortillit september, kl. 10.30

USA: Engroslagre juli, kl. 16.00

USA: Forbrukeres inflasjonsforventninger august, kl. 17.00

Annet:

Seadrill: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Ekskl. utbytte:

Aker BioMarine, BW LPG