Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,7, 0,1] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at svake Non Farm Payrolls-tall skremte investorene på Wall Street fredag, noe som førte til et kraftig fall i børsindeksene.

«Gitt at den amerikanske økonomien balanserer på en «knivsegg» med hensyn til underliggende vekst, er svake makrotall dårlig nytt», påpeker han.

«Tidligere var usikkerheten knyttet til inflasjon, men etter 2,5 år med «høye» renter har dette presset avtatt. Med andre ord vil sentralbanken i USA, som møtes allerede neste uke, etter alt å dømme kutte renten med enten et kvart prosentpoeng, samtidig som de signaliserer flere kutt i vente», skriver Berntsen.

Han trekker også frem at fredagens børsfall i USA og Europa forplantet seg til Asia i natt, men ikke i like stor grad.

Med andre ord, ettersom vi lever i en «relativ verden», kan det tenkes at dette vil påvirke børsene her i Europa positivt», skriver han.

Asia

De asiatiske børsene faller i kjølvannet av svakere enn ventet jobbtall fra USA fredag.

I Japan er Nikkei ned 1,64 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,59 prosent.

Ferske nøkkeltall viser at den japanske økonomien vokste 0,7 prosent i andre kvartal, sammenlignet med perioden før. Foreløpige tall viste en vekst på 0,8 prosent. På årsbasis var BNP-oppgangen i landet på 2,9 prosent.

I Kina svekkes Shanghai Composite 0,92 prosent, mens Hang Seng i Hongkong faller 2,01 prosent.

Kinesiske inflasjonstall viser en oppgang i konsumprisene (KPI) på 0,6 prosent på årsbasis i august. Det er noe lavere enn forventningen om en oppgang på 0,7 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med er mandag morgen opp 1,24 prosent til 71,94 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,33 prosent til 68,57 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,01 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De tre toneangivende indeksene i USA endte ned fredag. Teknologiindeksen Nasdaq falt 2,55 prosent til 16,690.83 poeng. Dow Jones falt 0,99 prosent til 40,353.55 poeng, mens den bredere S&P 500 avsluttet dagen ned 1,72 prosent til 5,408.56 poeng.

I august ble det skapt 142.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA, mens det på forhånd var ventet 160.000. Samtidig ble juli-rapporten nedrevidert fra 114.000 til 89.000 jobber.

– Samlet sett er dette litt svakere enn ventet, men ikke så svakt at det går mot dobbelt rentekutt senere i måneden, sa Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank1 SR-Bank.