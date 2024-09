«Hensikten med avtalen er å styrke samarbeidet gjennom utveksling av informasjon knyttet til spørsmål av viktighet for begge sentralbankene», skriver Norges Bank i en pressemelding.

Det kan blant annet dreie seg om tema innen økonomisk utvikling og finansiell stabilitet.

Pan Gongsheng, sentralbanksjef i Kinas folkebank, og Ida Wolden Bache, sentralbanksjef i Norges Bank, skrev under avtalen under møtet hos Bank for International Settlements (BIS) i Basel søndag.

(NTB)