Oslo Børs åpnet ned mandag, men stemningen snudde raskt.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.387,30, opp 0,10 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 960 millioner kroner.

Lakseløft

Blant de aller mest omsatte mandag formiddag er laksegigantene SalMar og Mowi, som stiger henholdsvis 2,59 prosent til 554,00 kroner og 2,97 prosent til 187,30 kroner.

Ellers er også Lerøy Seafood opp 3,93 prosent til 50,20 kroner, mens Grieg Seafood legger på seg 4,08 prosent til 56,15 kroner.

Høyre vil i sitt partiprogram nå kutte den omstridte lakseskatten «betydelig» og gi havbruksnæringen bedre rammebetingelser.

– Vi foreslår en betydelig skattelette, med lavere sats og stor forenkling som gjør det lettere for havbruksnæringen langs hele kysten, sa nestleder Henrik Asheim i Høyre til NTB søndag.

Ultimovacs er dagens foreløpig største vinner med en oppgang på 36,06 prosent til 3,08 kroner.

Selskapet melder mandag at deres UV1 fase-2 NIPU-studie viser at vaksinen har en økt klinisk fordel observert for epiteloidundergruppen. Fullstendige resultater vil om noen dager legges frem under en konferanse i Barcelona.

Bilfraktrederiet Höegh Autoliners melder mandag at de selger det nesten 20 år gammelt skipet Höegh New York for 650 millioner kroner. Aksjen er opp 0,42 prosent til 118,70 kroner.

I rødt

Det er generelt blandet stemning blant tungvekterne mandag. Subsea 7 faller 4,80 prosent til 176,70 kroner, mens BW LPG er ned 3,98 prosent til 151,90 kroner.

Frontline er ned 1,24 prosent til 239,20 kroner, Hafnia svekkes 1,25 prosent til 74,95 kroner, og Odfjell Drilling faller 0,95 prosent til 52,20 kroner.

Aller øverst på taperlisten finner vi Aker BioMarine, med et fall på 42,27 prosent til 55,50 kroner. Aksjen er mandag notert eks utbytte på 45 kroner.

Barramundi Group er ned 32,21 prosent til 2,02 kroner, og nå pauset. Det ble i morges meldt at aksjen er plassert i «Recovery box», som er en spesiell avdeling hvor Oslo Børs kan plassere verdipapirer når utsteder er underlagt forhold som gjør prisingen av verdipapirene spesielt usikker. Den har også havnet i «Penalty Bench», for verdipapirer som ikke overholder børsens regler.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen opp 1,28 prosent til 71,96 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,36 prosent til 68,59 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,17 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Ifølge TDN Direkt tilskriver Reuters mandagens oppgang til en mulig orkan som nærmer seg Mexicogulfen, samt en korreksjon etter nedsalget fredag etter den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten.

Equinor er ned 0,37 prosent til 268,95 kroner. HSBC gjentar sin hold-anbefaling og har nå nedjustert sitt kursmål til 302 kroner. Aker BP faller 0,17 prosent til 229,90 kroner, mens Vår Energi svekkes 0,45 prosent til 33,32 kroner.