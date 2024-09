Handelsbanken: Det kan komme negative overraskelser

Fredag falt New York-børsen markant etter offentliggjøringen av nye jobbtall. «Månedens viktigste tall», viste at det ble skapt 142.000 jobber utenfor landbrukssektoren i USA i august, mens det på forhånd var ventet 160.000. Samtidig ble juli-rapporten nedrevidert fra 114.000 til 89.000 jobber.

Arbeidsledigheten endte på 4,2 prosent, hvilket var i tråd med forventningene. Ved forrige måling var arbeidsledigheten på 4,3 prosent.

Enkelt eller dobbelt rentekutt?

Spørsmålet mange stilte seg i forkant var om tallene ville indikere behov for et enkelt eller et dobbeltkutt fra den amerikanske sentralbanken.

«Særlig fallet i arbeidsledigheten var nok viktig. Hadde det ikke vært for dette forholdet, hadde det vært kort vei til at markedet hadde priset inn et dobbelt rentekutt ved det kommende rentemøtet», skriver Handelsbanken i en ny rapport.

Handelsbanken forventer et enkelt rentekutt

Ifølge FedWatch Tool er det kun 25 prosent sannsynlig at den amerikanske sentralbanken slår til med et dobbelt rentekutt på neste rentemøte.

Samlet sett er det Handelsbankens forventning at Fed ikke vil overreagere på makrotallene som har blitt offentliggjort den siste tiden, og økonomene venter stadig et enkelt rentekutt ved det kommende rentemøtet.

Negative overraskelser?

Samtidig understrekes det at renteforventningene trakk betydelig ned sist uke, og nå prises det inn fire og et halvt rentekutt ved de neste tre rentemøtene.

«Det betyr at markedet priser inn en risiko for at det kan komme negative overraskelser som vil kunne tvinge frem et større rentekutt», skriver Handelsbanken.

Neste rentemøte i Fed er 18. september.