Arctic Securities får bot av Nasdaq

Disiplinærnemnden ved Nasdaq Stockholm har ilagt Arctic Securities en bot på 2 millioner svenske kroner og besluttet å oppheve investeringsbankens godkjenning som sertifisert rådgiver på Nasdaq First North Stockholm med umiddelbar virkning, ifølge en pressemelding fra Nasdaq.

Nemnden skriver at Arctic Securities har brutt flere bestemmelser i regelverket etter at tre kontaktpersoner i selskapet ble sagt opp.

Regelverket krever at selskapet kontinuerlig overvåker utstederens overholdelse av reglene, noe de unnlatt å gjøre i oppsigelsesperioden for de utpekte kontaktpersonene. Selskapet informerte heller ikke børsen om endringene, og hadde ikke minst to fulltidsansatte kontaktpersoner, som kreves.

– Uenig i regelbruddet

«Disiplinærnemnden anser bruddene på regelverket som svært alvorlige og ilegger derfor en bot. Siden selskapet ikke manglet ressurser til å oppfylle sine forpliktelser som sertifisert rådgiver i perioden, og bruddene ikke ser ut til å ha hatt negative konsekvenser for de utstedere selskapet jobbet med, fastsettes boten til 2 millioner svenske kroner», heter det i pressemeldingen.

– Det aktuelle bruddet dreier seg om at Arctic ikke overholdt tidsfristen for å informere om at vi ville fratre som Certified Adviser (CA, red.anm.) på First North. Arctic er uenig i regelbruddet, og mener gebyret er for stort i forhold til overtredelsen. Slik nemnden selv påpeker, har Arctic hatt ressurser tilgjengelig, og ingen av selskapene har vært skadelidende i den aktuelle perioden. Arctic har avsluttet sin rolle som CA og de tre selskapene har fått nye CAer, sier kommunikasjonssjef Sindre Fjærtoft i Arctic Securities.