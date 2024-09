I 14-tiden er Oslo Børs opp 0,3 prosent til 1.390 poeng.

Brent-oljen er opp 0,9 prosent til 71,69 dollar fatet, mens gassprisen er opp 2,3 til 37,33 euro pr. megawattime.

Høyre løfter sjømat

På søndag sa nestleder i Høyre: «Vi foreslår en betydelig skattelette, med lavere sats og stor forenkling som gjør det lettere for havbruksnæringen langs hele kysten.»

Markedet svarer med å sende «Oslo Seafood Index» opp 3 prosent.

Grieg er opp 3,8 prosent til 56,00 kroner

er opp 3,8 prosent til 56,00 kroner Lerøy stiger 4,8 prosent til 50,60 kroner

stiger 4,8 prosent til 50,60 kroner Mowi er opp 2,9 prosent til 187,25 kroner

er opp 2,9 prosent til 187,25 kroner Salmar stiger 2,8 prosent til 555,00 kroner

Høyt oppe på vinnerlisten finner man Ultimovacs som stiger rundt 15 prosent til 2,60 kroner. Aksjen var opp over 50 prosent tidligere i handelen. Selskapet meldte at en vaksine har vist økt klinisk fordel for epiteloidundergruppen. Fullstendige resultater vil om noen dager legges frem under en konferanse i Barcelona.

Schibsted A-aksjen stiger 3,8 prosent til 333,40 kroner, mens B-aksjen stiger 4,7 prosent til 314,00 kroner.

Elopak stiger 6,2 prosent til 43,00 kroner. Dermed er Elopak på vei mot å stenge på all-time high. Aksjen finner man i Peter Hermanrud sin portefølje.

Oppdateringer

BNP Paribas-analytiker Daniel Thomson nedjusterer Subsea 7-aksjen fra kjøp til hold, og kutter kursmålet fra 240 til 215 kroner. Aksjen faller 3,9 prosent til 177,40 kroner.

Thomson kutter også Aker Solutions fra 59 til 51 kroner. Aksjen faller 1,7 prosent til 40,36 kroner.

Autostore stiger 2,0 prosent til 9,32 kroner. Martin Wilkie i Citi sabler kursmålet fra 28 til 16 kroner, men gjentar kjøpsanbefalingen.

Svak shippingindeks

Shippingindeksen på Oslo er ned 0,8 prosent. BW LPG er mandag på ex-div, og deler ut 0,58 dollar.

Hafnia faller 2,1 prosent til 74,30 kroner. Frontline er ned 1,1 prosent til 239,60 kroner. Kristoffer Barth Skeie i Arctic nedjusterte begge kursmål i sine ferske prognoser.

Havila Shipping stiger derimot 17,93 prosent til 3,42 kroner.

Barramundi Group er ned 32,9 prosent til 2,0 kroner. Det ble i morges meldt at aksjen er plassert i «Recovery box», som er en spesiell avdeling hvor Oslo Børs kan plassere verdipapirer når utsteder er underlagt forhold som gjør prisingen av verdipapirene spesielt usikker. Den har også havnet i «Penalty Bench», for verdipapirer som ikke overholder børsens regler.

Tungvekterne

Equinor-aksjen faller 0,6 prosent til 268,35 kroner, Aker BP er ned 0,9 prosent til 228,30 kroner, DNB stiger 0,14 prosent til 215,90 kroner, og Kongsberg Gruppen er ned 0,5 prosent til 1.052 kroner.