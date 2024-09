Deutsche om hvorfor «markedet er svært ustabilt»

Deutsche Bank Research skriver: «Markedet er svært ustabilt for tiden. S&P 500 opplevde sitt største ukentlige fall siden kollapsen av Silicon Valley Bank i mars 2023. VIX-indeksen nådde også sitt høyeste nivå siden den regionale bankkrisen, bortsett fra en kort uro i begynnelsen av august.»

Frykt-drivere

Grunnen til at markedet er så nervøst kan tilskrives bekymringen for at det plutselig kan komme et ikke-lineært skifte, der økonomien brått forverres, mener Deutsche Bank.

Jobbveksten i USA (non-farm payrolls) for august endte på 142.000, som taler for at det ikke er en resesjon nært forestående. Likevel er det «ingen garanti for at det vil vedvare». Samtidig har de fem siste jobbrapportene blitt nedrevidert, noe som antyder at «situasjonen kan være svakere enn det ser ut til».

Fra de 13 resesjonene i USA siden 1945, har median veksten i jobber vært 105.000, måneden før en resesjon.

Deler av rentekurven ble nylig normalisert, høyere rente på 10 årig statsobligasjoner versus 2 årsrenten.

– Inversjonen av rentekurven har ofte blitt sett på som en ledende indikator for resesjoner – faktisk har kurven vært invertert før de siste 10 resesjonene i USA. Men vi vet også fra de siste syklusene at kurven ofte bratter seg igjen like før en resesjon, og de siste fire resesjonene startet alle med at kurven igjen viste en positiv skråning.

Markedsnedgangen i starten av september var drevet av en global «risk-off»-stemning, der aksjemarkedene i USA, Europa og Asia alle falt, mens rentene på statsobligasjoner også sank, ettersom investorer priser inn flere rentekutt, ifølge rapporten.

Alvorlighetsgrad

«Vi bør ikke overdrive alvorligheten.»

Fallet i markedet har vært konsentrert i et smalt spekter, og september er generelt en svak måned for aksjer.

På den positive siden har antall arbeidsledighetskrav (jobless claims) falt den siste måneden, og finansielle forhold er fortsatt gunstige sammenlignet med historiske standarder.