Aktivistinvestoren Starboard Value krever slutt på Murdoch-familiens kontroll over medieimperiet News Corp, ifølge et brev sendt til selskapets aksjonærer, rapporterer Reuters og Financial Times.

Den 93-årige patriarken Rupert Murdoch og fire av hans seks barn eier omtrent 14 prosent av egenkapitalen i News Corp, men siden News Corp har to aksjeklasser, kontrollerer familien hele 41 prosent av stemmene i selskapet, skriver Financial Times.

Starboard Value på sin side eier 4,6 prosent av B-klassens stemmeberettigede aksjer og 3,7 prosent av A-klassens ikke-stemmeberettigede aksjer.

Murdoch skal ha endret familiens styring av selskapet for å overføre makten til sin eldste sønn, Lachlan Murdoch, som er utpekt som hans etterfølger.

«Det finnes ingen rimelige argumenter for å gi superstemmerettigheter og de facto kontroll til arvingene etter en grunnlegger,» sa Starboards adm. direktør Jeff Smith.

Kritiserer aksjeklasser

News Corp ble presset i 2015 for å fjerne dobbeltklasse-aksjer etter at et tiltak fikk støtte fra nesten halvparten av stemmene, men ingen endringer ble gjort. Starboard, som i fjor presset på for en oppsplitting av selskapet, har kritisert dobbeltklasse-aksjekontrollen som er ventet at skal overføres til Murdoch-familiens barn når den eldre Murdoch trekker seg tilbake.

Med en markedsverdi på 15 milliarder dollar eier News Corp blant annet The Wall Street Journal, New York Post og Barron's i USA, samt The Sunday Times og The Sun i England, sammen med flere andre medier verden over.

Forslaget fra Starboard er ikke-bindende, og det er usikkert om News Corp-styret vil støtte det, melder Reuters.